Больницу Краснокамска уличили в трате бюджетных средств на охранников, которых нет

03 мая 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

В больнице Краснокамска четыре поста охраны, но охранник оказался лишь на одном из них Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Краснокамске Пермского края городскую больницу уличили в трате бюджетных средств на охранников, которых нет. Нарушения были выявлены общественной комиссией краевого координационного центра руководителей охранных структур (КЦ РОС Пермского края). Проверка больницы проводилась 21 апреля, рассказал URA.RU источник в организации. «В ходе проверки ГБУЗ ПК „Краснокамская городская больница“ выявлен ряд нарушений: из четырех постов охраны, предусмотренных контрактом, на момент приезда комиссии задействован лишь один, его сотрудник, имел удостоверение охранника. Второй не имел правового статуса охранника. На остальных постах охранники и вовсе отсутствовали. В то же время, судя по информации из ЕИС, заказчик [городская больница] ежемесячно без применения штрафных санкций в полном объеме принимает ненадлежащие услуги на сумму порядка 400 тыс. рублей», — рассказал источник. Как следует из акта общественного контроля (имеется в распоряжении URA.RU), охрану медучреждения осуществляет ООО «Капитал СК». Цена контракта — 10 млн рублей, срок действия услуги — с 7 ноября 2022 года по 31 декабря 2024 года. По итогам проверки горбольнице рекомендовано применить к охранной структуре штрафные санкции в размере более 200 тыс рублей. Акт общественного контроля направлен в руководства медучреждения, а также региональные министерство здравоохранения, управление Росгвардии и прокуратуру. Получить оперативный комментарий главного врача горбольницы Краснокамска Константина Самойлова не удалось, редакция направила запрос на его рабочую почту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Краснокамске Пермского края городскую больницу уличили в трате бюджетных средств на охранников, которых нет. Нарушения были выявлены общественной комиссией краевого координационного центра руководителей охранных структур (КЦ РОС Пермского края). Проверка больницы проводилась 21 апреля, рассказал URA.RU источник в организации. «В ходе проверки ГБУЗ ПК „Краснокамская городская больница“ выявлен ряд нарушений: из четырех постов охраны, предусмотренных контрактом, на момент приезда комиссии задействован лишь один, его сотрудник, имел удостоверение охранника. Второй не имел правового статуса охранника. На остальных постах охранники и вовсе отсутствовали. В то же время, судя по информации из ЕИС, заказчик [городская больница] ежемесячно без применения штрафных санкций в полном объеме принимает ненадлежащие услуги на сумму порядка 400 тыс. рублей», — рассказал источник. Как следует из акта общественного контроля (имеется в распоряжении URA.RU), охрану медучреждения осуществляет ООО «Капитал СК». Цена контракта — 10 млн рублей, срок действия услуги — с 7 ноября 2022 года по 31 декабря 2024 года. По итогам проверки горбольнице рекомендовано применить к охранной структуре штрафные санкции в размере более 200 тыс рублей. Акт общественного контроля направлен в руководства медучреждения, а также региональные министерство здравоохранения, управление Росгвардии и прокуратуру. Получить оперативный комментарий главного врача горбольницы Краснокамска Константина Самойлова не удалось, редакция направила запрос на его рабочую почту.