Житель Перми хочет обменять колокол с надписью «МПС» на автомобиль или мототехнику. Соответствующее объявление было размещено на популярном сайте в разделе «Коллекционирование», корреспондент URA.RU связался с продавцом и узнал подробности о продаваемой вещи.
«Колокол выполнен из чугуна, весом примерно 25-27 килограммов, в высоту он около 30-40 сантиметров. На изделии есть надпись „МПС“, что означает Министерство путей сообщения, а значит он изготовлен в 19 веке и вероятнее всего висел где-то на железнодорожной станции», — рассказал владелец колокола URA.RU.
Стоимость колокола пермяк озвучивать не стал, отметил лишь, что в Москве подобные экземпляры оцениваются в 17-100 тысяч рублей. «Готов обменять на машину или мототехнику. Также рассмотрю любые предложения о покупке за деньги», — поделился мужчина.
Аббревиатура на колоколе означает «Министерство путей сообщения»
Avito
По словам продавца, колокол изготовлен в 19 или 20 веке
Житель Перми хочет обменять колокол с надписью «МПС» на автомобиль или мототехнику. Соответствующее объявление было размещено на популярном сайте в разделе «Коллекционирование», корреспондент URA.RU связался с продавцом и узнал подробности о продаваемой вещи. «Колокол выполнен из чугуна, весом примерно 25-27 килограммов, в высоту он около 30-40 сантиметров. На изделии есть надпись „МПС“, что означает Министерство путей сообщения, а значит он изготовлен в 19 веке и вероятнее всего висел где-то на железнодорожной станции», — рассказал владелец колокола URA.RU. Стоимость колокола пермяк озвучивать не стал, отметил лишь, что в Москве подобные экземпляры оцениваются в 17-100 тысяч рублей. «Готов обменять на машину или мототехнику. Также рассмотрю любые предложения о покупке за деньги», — поделился мужчина.