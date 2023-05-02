02 мая 2023

Пермяк меняет старинный колокол на автомобиль. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль колокольного звона «Звоны Югры». Сургут , колокол
Помимо обмена мужчина готов рассмотреть вариант продажи колокола Фото:

Житель Перми хочет обменять колокол с надписью «МПС» на автомобиль или мототехнику. Соответствующее объявление было размещено на популярном сайте в разделе «Коллекционирование», корреспондент URA.RU связался с продавцом и узнал подробности о продаваемой вещи.

«Колокол выполнен из чугуна, весом примерно 25-27 килограммов, в высоту он около 30-40 сантиметров. На изделии есть надпись „МПС“, что означает Министерство путей сообщения, а значит он изготовлен в 19 веке и вероятнее всего висел где-то на железнодорожной станции», — рассказал владелец колокола URA.RU.

Стоимость колокола пермяк озвучивать не стал, отметил лишь, что в Москве подобные экземпляры оцениваются в 17-100 тысяч рублей. «Готов обменять на машину или мототехнику. Также рассмотрю любые предложения о покупке за деньги», — поделился мужчина.

Аббревиатура на колоколе означает «Министерство путей сообщения»
Аббревиатура на колоколе означает «Министерство путей сообщения»
По словам продавца, колокол изготовлен в 19 или 20 веке
По словам продавца, колокол изготовлен в 19 или 20 веке

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми хочет обменять колокол с надписью «МПС» на автомобиль или мототехнику. Соответствующее объявление было размещено на популярном сайте в разделе «Коллекционирование», корреспондент URA.RU связался с продавцом и узнал подробности о продаваемой вещи. «Колокол выполнен из чугуна, весом примерно 25-27 килограммов, в высоту он около 30-40 сантиметров. На изделии есть надпись „МПС“, что означает Министерство путей сообщения, а значит он изготовлен в 19 веке и вероятнее всего висел где-то на железнодорожной станции», — рассказал владелец колокола URA.RU. Стоимость колокола пермяк озвучивать не стал, отметил лишь, что в Москве подобные экземпляры оцениваются в 17-100 тысяч рублей. «Готов обменять на машину или мототехнику. Также рассмотрю любые предложения о покупке за деньги», — поделился мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...