Работника дочки «Роснефти» в ХМАО уличили в мошенничестве с северным стажем

Сургутская транспортная прокуратура уличила машиниста «РН-Сервиса» (дочернее общество «Роснефти») в мошенничестве с северным стажем. Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что сотрудник предприятия подделал трудовую книжку, чтобы получать северную надбавку к зарплате.
«Работник ООО „РН-Сервис“ при трудоустройстве на должность машиниста предоставил в отдел кадров предприятия заведомо подложную трудовую книжку с фиктивными записями о работе в районах Крайнего Севера. На основании этих данных ему на протяжении пяти лет необоснованно начислялась надбавка к заработной плате на общую сумму свыше 450 тысяч рублей», — указано в публикации.
Прокуратура провела проверку на предприятии и обнаружила обман сотрудника «РН-Сервиса». На машиниста завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат в крупном размере.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) уроженца Дагестана подозревают в подделке трудовой книжки и справки. Злоумышленник незаконно получал северную надбавку к зарплате.
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