02 мая 2023

Работника дочки «Роснефти» в ХМАО уличили в мошенничестве с северным стажем

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Машинист «РН-Сервиса» подделал трудовую книжку для получения северной надбавки Фото:

Сургутская транспортная прокуратура уличила машиниста «РН-Сервиса» (дочернее общество «Роснефти») в мошенничестве с северным стажем. Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что сотрудник предприятия подделал трудовую книжку, чтобы получать северную надбавку к зарплате.

«Работник ООО „РН-Сервис“ при трудоустройстве на должность машиниста предоставил в отдел кадров предприятия заведомо подложную трудовую книжку с фиктивными записями о работе в районах Крайнего Севера. На основании этих данных ему на протяжении пяти лет необоснованно начислялась надбавка к заработной плате на общую сумму свыше 450 тысяч рублей», — указано в публикации.

Прокуратура провела проверку на предприятии и обнаружила обман сотрудника «РН-Сервиса». На машиниста завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат в крупном размере.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) уроженца Дагестана подозревают в подделке трудовой книжки и справки. Злоумышленник незаконно получал северную надбавку к зарплате.

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Сургутская транспортная прокуратура уличила машиниста «РН-Сервиса» (дочернее общество «Роснефти») в мошенничестве с северным стажем. Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что сотрудник предприятия подделал трудовую книжку, чтобы получать северную надбавку к зарплате. «Работник ООО „РН-Сервис“ при трудоустройстве на должность машиниста предоставил в отдел кадров предприятия заведомо подложную трудовую книжку с фиктивными записями о работе в районах Крайнего Севера. На основании этих данных ему на протяжении пяти лет необоснованно начислялась надбавка к заработной плате на общую сумму свыше 450 тысяч рублей», — указано в публикации. Прокуратура провела проверку на предприятии и обнаружила обман сотрудника «РН-Сервиса». На машиниста завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат в крупном размере. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) уроженца Дагестана подозревают в подделке трудовой книжки и справки. Злоумышленник незаконно получал северную надбавку к зарплате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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