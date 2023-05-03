03 мая 2023
02 мая 2023

У оленей в ХМАО обнаружили опасную инфекцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты. Сургутский район, олени
Бруцеллез передается  от больных животных к человеку Фото:

Природнадзор ХМАО обнаружил бруцеллез у оленей на территории базы отдыха общины коренных народов Севера «Остяко-Вогульск». Telegram-канал природнадзора сообщил, опасная инфекция передается от больных животных к человеку и может негативно повлиять на его здоровье.

«В связи с возникновением бруцеллеза северного оленя на территории базы отдыха Общины КМНС „Остяко-Вогульск“ (74 километр автодороги Ханты-Мансийск — Нягань) ветслужба Югры проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. При отсутствии адекватного лечения у человека бруцеллез может привести к инвалидности и летальному исходу», — указано в публикации.

Из-за опасности заражения природнадзор рекомендует проводить тщательную термическую обработку молока и мяса, употребляемого в пищу, особенно — дичи, свинины, фермерских продуктов. Людям, работающим с животными, — ветеринарам, охотникам, сотрудникам боен и звероферм — советуют использовать резиновые перчатки, фартуки, защищать слизистые глаз и рта.

Ранее URA.RU писало, что оленеводов Белоярского района научили, как зарабатывать на оленях. Ветеринары рассказали, как организовать учет животных с помощью электронных чипов и успешно пройти ветеринарно-профилактическую проверку.

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Природнадзор ХМАО обнаружил бруцеллез у оленей на территории базы отдыха общины коренных народов Севера «Остяко-Вогульск». Telegram-канал природнадзора сообщил, опасная инфекция передается от больных животных к человеку и может негативно повлиять на его здоровье. «В связи с возникновением бруцеллеза северного оленя на территории базы отдыха Общины КМНС „Остяко-Вогульск“ (74 километр автодороги Ханты-Мансийск — Нягань) ветслужба Югры проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. При отсутствии адекватного лечения у человека бруцеллез может привести к инвалидности и летальному исходу», — указано в публикации. Из-за опасности заражения природнадзор рекомендует проводить тщательную термическую обработку молока и мяса, употребляемого в пищу, особенно — дичи, свинины, фермерских продуктов. Людям, работающим с животными, — ветеринарам, охотникам, сотрудникам боен и звероферм — советуют использовать резиновые перчатки, фартуки, защищать слизистые глаз и рта. Ранее URA.RU писало, что оленеводов Белоярского района научили, как зарабатывать на оленях. Ветеринары рассказали, как организовать учет животных с помощью электронных чипов и успешно пройти ветеринарно-профилактическую проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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