Депздрав ХМАО закупает дополнительные прививки от клещей из-за ажиотажного спроса

Департамент здравоохранения ХМАО закупает дополнительную вакцину против клещевого энцефалита из-за ажиотажного спроса на прививки со стороны жителей. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«Действительно в связи с потеплением в регионе складывается ажиотажный спрос на данную вакцину. В свою очередь, регион обеспечил дополнительный запас вакцины более 170 тысяч доз и организовал дополнительную закупку вакцин», — сообщили в ведомстве.
При этом в департаменте здравоохранения отметили, что дефицита вакцины в округе нет. Все медучреждения получают прививки вовремя. «Поликлиники и районные больницы оперативно восполняют свои запасы вакцины. Дефицита вакцины в регионе не зафиксировано. Сроки ожидания указанной помощи не превышают установленные территориальной программой государственных гарантий», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в начале апреля жители ХМАО заметили первых клещей. Один сургутянин нашел клеща на собаке после прогулки.
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