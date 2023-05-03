Депздрав ХМАО закупает дополнительные прививки от клещей из-за ажиотажного спроса

04 мая 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Из-за потепления возник ажиотаж на вакцину от клещей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Департамент здравоохранения ХМАО закупает дополнительную вакцину против клещевого энцефалита из-за ажиотажного спроса на прививки со стороны жителей. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Действительно в связи с потеплением в регионе складывается ажиотажный спрос на данную вакцину. В свою очередь, регион обеспечил дополнительный запас вакцины более 170 тысяч доз и организовал дополнительную закупку вакцин», — сообщили в ведомстве. При этом в департаменте здравоохранения отметили, что дефицита вакцины в округе нет. Все медучреждения получают прививки вовремя. «Поликлиники и районные больницы оперативно восполняют свои запасы вакцины. Дефицита вакцины в регионе не зафиксировано. Сроки ожидания указанной помощи не превышают установленные территориальной программой государственных гарантий», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в начале апреля жители ХМАО заметили первых клещей. Один сургутянин нашел клеща на собаке после прогулки.

Департамент здравоохранения ХМАО закупает дополнительную вакцину против клещевого энцефалита из-за ажиотажного спроса на прививки со стороны жителей. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Действительно в связи с потеплением в регионе складывается ажиотажный спрос на данную вакцину. В свою очередь, регион обеспечил дополнительный запас вакцины более 170 тысяч доз и организовал дополнительную закупку вакцин», — сообщили в ведомстве. При этом в департаменте здравоохранения отметили, что дефицита вакцины в округе нет. Все медучреждения получают прививки вовремя. «Поликлиники и районные больницы оперативно восполняют свои запасы вакцины. Дефицита вакцины в регионе не зафиксировано. Сроки ожидания указанной помощи не превышают установленные территориальной программой государственных гарантий», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в начале апреля жители ХМАО заметили первых клещей. Один сургутянин нашел клеща на собаке после прогулки.