04 мая 2023

«Ведомости»: Фридман продаст «Альфастрахование»

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Альфа банк, клипарт. Москва, альфа банк
Представитель «Альфастрахования» подтвердил информацию о смене собственника компании Фото:

Люксембургский холдинг ABH Holdings Михаила Фридмана продаст «Альфастрахование». Об этом сообщили источники из страховых компаний.

«Люксембургская ABH Holdings Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфа-групп» кроме Альфа-банка продаст также «Альфастрахование», — передают слова источников «Ведомости». Представитель «Альфастрахования» подтвердил изданию информацию о смене собственника компании. По его словам, речь идет не о продаже компании стороннему покупателю, а лишь о реструктуризации владения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции против четырех российских банков, среди которых Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом. Позже в Альфа-банке подтвердили подготовку сделки по смене акционеров, пишет RT.

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Люксембургский холдинг ABH Holdings Михаила Фридмана продаст «Альфастрахование». Об этом сообщили источники из страховых компаний. «Люксембургская ABH Holdings Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфа-групп» кроме Альфа-банка продаст также «Альфастрахование», — передают слова источников «Ведомости». Представитель «Альфастрахования» подтвердил изданию информацию о смене собственника компании. По его словам, речь идет не о продаже компании стороннему покупателю, а лишь о реструктуризации владения. Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции против четырех российских банков, среди которых Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом. Позже в Альфа-банке подтвердили подготовку сделки по смене акционеров, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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