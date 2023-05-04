«Ведомости»: Фридман продаст «Альфастрахование»

05 мая 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Представитель «Альфастрахования» подтвердил информацию о смене собственника компании Фото: Георгий Бергал © URA.RU Люксембургский холдинг ABH Holdings Михаила Фридмана продаст «Альфастрахование». Об этом сообщили источники из страховых компаний. «Люксембургская ABH Holdings Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфа-групп» кроме Альфа-банка продаст также «Альфастрахование», — передают слова источников «Ведомости». Представитель «Альфастрахования» подтвердил изданию информацию о смене собственника компании. По его словам, речь идет не о продаже компании стороннему покупателю, а лишь о реструктуризации владения. Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции против четырех российских банков, среди которых Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом. Позже в Альфа-банке подтвердили подготовку сделки по смене акционеров, пишет RT.

Люксембургский холдинг ABH Holdings Михаила Фридмана продаст «Альфастрахование». Об этом сообщили источники из страховых компаний. «Люксембургская ABH Holdings Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфа-групп» кроме Альфа-банка продаст также «Альфастрахование», — передают слова источников «Ведомости». Представитель «Альфастрахования» подтвердил изданию информацию о смене собственника компании. По его словам, речь идет не о продаже компании стороннему покупателю, а лишь о реструктуризации владения. Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции против четырех российских банков, среди которых Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом. Позже в Альфа-банке подтвердили подготовку сделки по смене акционеров, пишет RT.