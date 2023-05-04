04 мая 2023

В аэропорту Сургута будут бесплатно кормить кашей в День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник. Верхняя Сысерть, полевая кухня, каша
Военно-полевая кухня в аэропорту Сургута будет работать с 04:00 до 10:00 Фото:

В аэропорту имени Салманова в Сургуте 9 мая пассажиров будут бесплатно кормить кашей. Об этом агентству рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Традиционно в День Победы в здании аэровокзала в зале вылета организуем военно-полевую кухню. В часы массовых разлетов угощаем пассажиров кашей, компотом, желающим предлагаем сто грамм „фронтовых“ с кусочком сала», — рассказали в пресс-службе.

Военно-полевая кухня будет работать с 4 часов утра до 10. Целый день на аэровокзале будут играть фронтовые песни, гости воздушной гавани смогут сделать красивые снимки в тематической фотозоне, которая работает с 5 мая.

Ранее URA.RU писало, что аэропорт Сургута (ХМАО) бесплатно обслуживает ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих в VIP-зале. В 2023 году этой возможностью воспользовались 10 человек.

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В аэропорту имени Салманова в Сургуте 9 мая пассажиров будут бесплатно кормить кашей. Об этом агентству рассказали в пресс-службе аэропорта. «Традиционно в День Победы в здании аэровокзала в зале вылета организуем военно-полевую кухню. В часы массовых разлетов угощаем пассажиров кашей, компотом, желающим предлагаем сто грамм „фронтовых“ с кусочком сала», — рассказали в пресс-службе. Военно-полевая кухня будет работать с 4 часов утра до 10. Целый день на аэровокзале будут играть фронтовые песни, гости воздушной гавани смогут сделать красивые снимки в тематической фотозоне, которая работает с 5 мая. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Сургута (ХМАО) бесплатно обслуживает ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих в VIP-зале. В 2023 году этой возможностью воспользовались 10 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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