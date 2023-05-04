В аэропорту Сургута будут бесплатно кормить кашей в День Победы

Военно-полевая кухня в аэропорту Сургута будет работать с 04:00 до 10:00 Фото: Размик Закарян © URA.RU

В аэропорту имени Салманова в Сургуте 9 мая пассажиров будут бесплатно кормить кашей. Об этом агентству рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Традиционно в День Победы в здании аэровокзала в зале вылета организуем военно-полевую кухню. В часы массовых разлетов угощаем пассажиров кашей, компотом, желающим предлагаем сто грамм „фронтовых“ с кусочком сала», — рассказали в пресс-службе.

Военно-полевая кухня будет работать с 4 часов утра до 10. Целый день на аэровокзале будут играть фронтовые песни, гости воздушной гавани смогут сделать красивые снимки в тематической фотозоне, которая работает с 5 мая.

Ранее URA.RU писало, что аэропорт Сургута (ХМАО) бесплатно обслуживает ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих в VIP-зале. В 2023 году этой возможностью воспользовались 10 человек.