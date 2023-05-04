На улицах Перми появились первые билборды на 300-летие города. Фото

05 мая 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Билборды появились во всех районах города Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми вывесили билборды, посвященные 300-летию города. На щитах изображены знаковые места и популярные личности города. Об этом сообщается на официальном сайте юбилея Перми. «Во всех районах Перми появилась билборды со слоганом 300-летия столицы Прикамья „Все реально!“. На них — исторические факты о достижениях пермяков и самого города в сфере промышленности и культуры», — говорится на сайте. На части рекламных щитов изображены популярные пермские места: Спасо-Преображенский кафедральный собор, городская набережная, памятник «МиГ на взлете» и другие. Также на билбордах появились изображения Сергея Дягилева и фото Земли из космоса, которое отсылает пермских космическим разработкам.

В Перми вывесили билборды, посвященные 300-летию города. На щитах изображены знаковые места и популярные личности города. Об этом сообщается на официальном сайте юбилея Перми. «Во всех районах Перми появилась билборды со слоганом 300-летия столицы Прикамья „Все реально!“. На них — исторические факты о достижениях пермяков и самого города в сфере промышленности и культуры», — говорится на сайте. На части рекламных щитов изображены популярные пермские места: Спасо-Преображенский кафедральный собор, городская набережная, памятник «МиГ на взлете» и другие. Также на билбордах появились изображения Сергея Дягилева и фото Земли из космоса, которое отсылает пермских космическим разработкам.