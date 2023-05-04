04 мая 2023

На улицах Перми появились первые билборды на 300-летие города. Фото

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Российские железные дороги. РЖД. Пермь, железная дорога, пермь 2, площадь 250 летия перми
Билборды появились во всех районах города Фото:

В Перми вывесили билборды, посвященные 300-летию города. На щитах изображены знаковые места и популярные личности города. Об этом сообщается на официальном сайте юбилея Перми.

«Во всех районах Перми появилась билборды со слоганом 300-летия столицы Прикамья „Все реально!“. На них — исторические факты о достижениях пермяков и самого города в сфере промышленности и культуры», — говорится на сайте.

На части рекламных щитов изображены популярные пермские места: Спасо-Преображенский кафедральный собор, городская набережная, памятник «МиГ на взлете» и другие. Также на билбордах появились изображения Сергея Дягилева и фото Земли из космоса, которое отсылает пермских космическим разработкам.

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В Перми вывесили билборды, посвященные 300-летию города. На щитах изображены знаковые места и популярные личности города. Об этом сообщается на официальном сайте юбилея Перми. «Во всех районах Перми появилась билборды со слоганом 300-летия столицы Прикамья „Все реально!“. На них — исторические факты о достижениях пермяков и самого города в сфере промышленности и культуры», — говорится на сайте. На части рекламных щитов изображены популярные пермские места: Спасо-Преображенский кафедральный собор, городская набережная, памятник «МиГ на взлете» и другие. Также на билбордах появились изображения Сергея Дягилева и фото Земли из космоса, которое отсылает пермских космическим разработкам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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