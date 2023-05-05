В Соцфонде РФ рассказали про выплаты пенсионерам ко Дню Победы

Ветераны ВОВ в Свердловской области получили единовременную выплату 10 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, ветеран вов
Выплаты ветеранам к Дню Победы производятся на основании указа президента РФ Фото:

В Свердловской области в апреле 2023 года произведены выплаты ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в региональном отделении Соцфонда России.

«Выплаты ветеранам к Дню Победы производятся на основании Указа Президента РФ от 24.04.2019 г. №186 „О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы“. В Свердловской области в апреле 2023 года произведены выплаты к Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Размер выплаты составил 10 тысяч рублей. Ее получили 251 ветеран Великой Отечественной войны, из них 136 участника войны и 115 инвалида войны», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что более 47 миллионов рублей будет перечислено ветеранам ВОВ из бюджета Свердловской области ко Дню Победы. Выплаты будут осуществлены в срок до 9 мая.

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В Свердловской области в апреле 2023 года произведены выплаты ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в региональном отделении Соцфонда России. «Выплаты ветеранам к Дню Победы производятся на основании Указа Президента РФ от 24.04.2019 г. №186 „О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы“. В Свердловской области в апреле 2023 года произведены выплаты к Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Размер выплаты составил 10 тысяч рублей. Ее получили 251 ветеран Великой Отечественной войны, из них 136 участника войны и 115 инвалида войны», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что более 47 миллионов рублей будет перечислено ветеранам ВОВ из бюджета Свердловской области ко Дню Победы. Выплаты будут осуществлены в срок до 9 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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