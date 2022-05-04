Свердловские власти выделили ветеранам по 5 тысяч рублей

05 мая 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Ветераны Свердловской области получат по 5 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, живущие в Свердловской области, получат дополнительно по 5 тысяч рублей к 9 Мая. Всего на эти выплаты из регионального бюджета выделено 47 млн рублей, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. «Более 47 миллионов рублей будет перечислено ветеранам из бюджета области ко Дню Победы. Участникам и инвалидам будет выплачиваться 5 тысяч рублей. Все выплаты будут осуществлены в срок до 9 мая», — рассказали в департаменте. Ожидается, что деньги получат несколько десятков свердловчан: бывшие военнослужащие, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, супруги участников войны. Помимо ежегодной праздничной выплаты, областные власти обещают ветеранам и другие меры поддержки. В частности, участникам и инвалидам войны компенсируют расходы на оплату коммуналки, возместят траты на бензин, ремонт и обслуживание автомобилей, оплатят оздоровительные путевки, например, на теплоходные круизы или в санатории. Областная выплата — не единственная, которая полагается ветеранам ко Дню Победы. В конце апреля Пенсионный фонд России выплатил участникам и инвалидам по 10 тысяч рублей. Позднее президент РФ Владимир Путин подписал указ об аналогичной выплате ветеранам, проживающим на Донбассе в освобожденных районах Украины. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, живущие в Свердловской области, получат дополнительно по 5 тысяч рублей к 9 Мая. Всего на эти выплаты из регионального бюджета выделено 47 млн рублей, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. «Более 47 миллионов рублей будет перечислено ветеранам из бюджета области ко Дню Победы. Участникам и инвалидам будет выплачиваться 5 тысяч рублей. Все выплаты будут осуществлены в срок до 9 мая», — рассказали в департаменте. Ожидается, что деньги получат несколько десятков свердловчан: бывшие военнослужащие, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, супруги участников войны. Помимо ежегодной праздничной выплаты, областные власти обещают ветеранам и другие меры поддержки. В частности, участникам и инвалидам войны компенсируют расходы на оплату коммуналки, возместят траты на бензин, ремонт и обслуживание автомобилей, оплатят оздоровительные путевки, например, на теплоходные круизы или в санатории. Областная выплата — не единственная, которая полагается ветеранам ко Дню Победы. В конце апреля Пенсионный фонд России выплатил участникам и инвалидам по 10 тысяч рублей. Позднее президент РФ Владимир Путин подписал указ об аналогичной выплате ветеранам, проживающим на Донбассе в освобожденных районах Украины.