Экс-разведчик США Риттер: Запад убивает украинцев, отправляя незнакомую ВСУ технику

06 мая 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Немецкие Leopard станут «гробом на колесах» для ВСУ, считает Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада уничтожают украинцев, поставляя ВСУ технику, с которой те не умеют обращаться. Такое мнение выразил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Это глупо. Я не понимаю, почему мы думаем, что появится какое-то чудо-оружие. Его не будет. Они (страны Запада — прим. URA.RU) уничтожают украинцев, отправляя им это вооружение», — заявил Риттер в интервью журналисту Дэнни Хейфонгу. Риттер также отметил, что поставки незнакомого оружия ВСУ не окажет никакого влияния на ход спецоперации. Немецкие танки Leopard, которые НАТО отправили Киеву, станут, по словам Риттера, «гробом на колесах» для их экипажей. Эти танки требуют совершенно другого подхода к обслуживанию, подчеркнул экс-разведчик. Ранее Риттер также пообещал поражение Украины в конфликте осенью текущего года. Он выразил мнение, что ВС РФ накопили военный потенциал достаточный, чтобы разгромить ВСУ в военном отношении к концу этого лета — началу осени.

Страны Запада уничтожают украинцев, поставляя ВСУ технику, с которой те не умеют обращаться. Такое мнение выразил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Это глупо. Я не понимаю, почему мы думаем, что появится какое-то чудо-оружие. Его не будет. Они (страны Запада — прим. URA.RU) уничтожают украинцев, отправляя им это вооружение», — заявил Риттер в интервью журналисту Дэнни Хейфонгу. Риттер также отметил, что поставки незнакомого оружия ВСУ не окажет никакого влияния на ход спецоперации. Немецкие танки Leopard, которые НАТО отправили Киеву, станут, по словам Риттера, «гробом на колесах» для их экипажей. Эти танки требуют совершенно другого подхода к обслуживанию, подчеркнул экс-разведчик. Ранее Риттер также пообещал поражение Украины в конфликте осенью текущего года. Он выразил мнение, что ВС РФ накопили военный потенциал достаточный, чтобы разгромить ВСУ в военном отношении к концу этого лета — началу осени.