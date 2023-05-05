Экс-разведчик из США предсказал поражение Украины осенью

Экс-разведчик США Риттер: Россия уничтожит Украину в конце лета или в начале осени
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Украина не сможет выдержать удар России осенью, заявил Скотт Риттер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия может нанести критический урон по Украине к концу лета — началу осени. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер во время презентации своей книги «Гонка разоружения».

«Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета — началу осени», — заявил Скотт Риттер, его слова приводит ТАСС. На встрече Риттер отметил, что на данный момент в мире наблюдается конец эпохи однополярности.

Книга «Гонка разоружения» рассказывает историю договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). В своей работе он показывает отношение США к вопросам разоружения и контроля ядерного оружия.

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Россия может нанести критический урон по Украине к концу лета — началу осени. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер во время презентации своей книги «Гонка разоружения». «Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета — началу осени», — заявил Скотт Риттер, его слова приводит ТАСС. На встрече Риттер отметил, что на данный момент в мире наблюдается конец эпохи однополярности. Книга «Гонка разоружения» рассказывает историю договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). В своей работе он показывает отношение США к вопросам разоружения и контроля ядерного оружия.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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