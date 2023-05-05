Экс-разведчик из США предсказал поражение Украины осенью

Россия может нанести критический урон по Украине к концу лета — началу осени. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер во время презентации своей книги «Гонка разоружения».
«Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета — началу осени», — заявил Скотт Риттер, его слова приводит ТАСС. На встрече Риттер отметил, что на данный момент в мире наблюдается конец эпохи однополярности.
Книга «Гонка разоружения» рассказывает историю договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). В своей работе он показывает отношение США к вопросам разоружения и контроля ядерного оружия.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!