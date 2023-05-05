В челябинском нацпарке «Зигальга» площадь пожара выросла до 140 га

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, пожар у озера глухое
В тушении принимают участие более ста человек Фото:

В национальном парке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась со 100 до 140 га. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Из-за сильного ветра площадь пожара в „Зигальге“ увеличилась до 140 гектаров, на борьбу с огнем были брошены дополнительные силы и техника. Сегодня днем в тушении участвовали уже более 100 человек. Действовать им приходилось в труднодоступной гористой местности», — сообщили в пресс-службе нацпарка.

В организации добавили, что к базовому лагерю организовали подвоз воды, продуктов и инвентаря. Утром 6 мая ожидается подкрепление из Перми — на тушение прибудут специалисты «Авиалесоохраны».

Ранее стало известно, что пожар в нацпарке не могут потушить с ночи 4 мая. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Ходом работ по тушению пожара в нацпарках «Таганай» и «Зигальга» заинтересовалась региональная прокуратура. Она даст оценку действиям либо бездействию руководства особо охраняемых территорий и проверит наличие сил и средств для борьбы с огнем.

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В национальном парке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась со 100 до 140 га. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. «Из-за сильного ветра площадь пожара в „Зигальге“ увеличилась до 140 гектаров, на борьбу с огнем были брошены дополнительные силы и техника. Сегодня днем в тушении участвовали уже более 100 человек. Действовать им приходилось в труднодоступной гористой местности», — сообщили в пресс-службе нацпарка. В организации добавили, что к базовому лагерю организовали подвоз воды, продуктов и инвентаря. Утром 6 мая ожидается подкрепление из Перми — на тушение прибудут специалисты «Авиалесоохраны». Ранее стало известно, что пожар в нацпарке не могут потушить с ночи 4 мая. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Ходом работ по тушению пожара в нацпарках «Таганай» и «Зигальга» заинтересовалась региональная прокуратура. Она даст оценку действиям либо бездействию руководства особо охраняемых территорий и проверит наличие сил и средств для борьбы с огнем.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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