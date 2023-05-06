Бастрыкин: ВСУ убивают мирных граждан за плохое знание украинского

ВСУ убивают мирных жителей в Донецкой Народной республике (ДНР) из-за плохого знания украинского языка и в качестве развлечения. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«После допросов свидетелей преступлений, потерпевших и самих украинских националистов мы видим, что мирных жителей они убивали зачастую лишь из-за плохого знания украинского языка, либо неосторожных высказываний», — приводят слова главы СКР РИА Новости. Бастрыкин поделился, что также зафиксированы убийства по мотивам национальной ненависти и при исполнении преступных приказов.
В пример председатель СКР привел расстрел 72-летнего мужчины в Мариуполе, который находился рядом с позициями ВСУ. Местного жителя убили, а тело спрятали. Позднее его обнаружили российские следователи. Расследование уголовного дела близится к завершению.
Ранее сообщалось, что ВСУ грозились убить всех мирных жителей Новой Каховки. С 2014 года от действий киевского режима пострадали более 126 тысяч жителей Донбасса.
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