Бастрыкин: ВСУ убивают мирных граждан за плохое знание украинского

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин заявил, что украинские боевики убивают людей за плохое знание языка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ убивают мирных жителей в Донецкой Народной республике (ДНР) из-за плохого знания украинского языка и в качестве развлечения. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«После допросов свидетелей преступлений, потерпевших и самих украинских националистов мы видим, что мирных жителей они убивали зачастую лишь из-за плохого знания украинского языка, либо неосторожных высказываний», — приводят слова главы СКР РИА Новости. Бастрыкин поделился, что также зафиксированы убийства по мотивам национальной ненависти и при исполнении преступных приказов.

В пример председатель СКР привел расстрел 72-летнего мужчины в Мариуполе, который находился рядом с позициями ВСУ. Местного жителя убили, а тело спрятали. Позднее его обнаружили российские следователи. Расследование уголовного дела близится к завершению.

Ранее сообщалось, что ВСУ грозились убить всех мирных жителей Новой Каховки. С 2014 года от действий киевского режима пострадали более 126 тысяч жителей Донбасса.

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ВСУ убивают мирных жителей в Донецкой Народной республике (ДНР) из-за плохого знания украинского языка и в качестве развлечения. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «После допросов свидетелей преступлений, потерпевших и самих украинских националистов мы видим, что мирных жителей они убивали зачастую лишь из-за плохого знания украинского языка, либо неосторожных высказываний», — приводят слова главы СКР РИА Новости. Бастрыкин поделился, что также зафиксированы убийства по мотивам национальной ненависти и при исполнении преступных приказов. В пример председатель СКР привел расстрел 72-летнего мужчины в Мариуполе, который находился рядом с позициями ВСУ. Местного жителя убили, а тело спрятали. Позднее его обнаружили российские следователи. Расследование уголовного дела близится к завершению. Ранее сообщалось, что ВСУ грозились убить всех мирных жителей Новой Каховки. С 2014 года от действий киевского режима пострадали более 126 тысяч жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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