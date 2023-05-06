Бастрыкин раскрыл число пострадавших от действий Киева с 2014 года

Бастрыкин: в Донбассе из-за Киева пострадали 126 тысяч человек
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С 2014 года на Донбассе пострадали 126 тысяч гражданских, заявил Александр Бастрыкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

От действий киевского режима пострадали более 126 тысяч жителей Донбасса, начиная с 2014 года. Такой информацией поделился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В вооруженном конфликте [на Донбассе с 2014 года] ранения получили более 9,5 тысячи мирных жителей, более 5 тысяч гражданских лиц погибли. <…> Потерпевшими признаны более 126 тысяч человек», — подчеркнул Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. Он оценил ущерб Донецкой и Луганской республик на 228 миллионов рублей.

В СК РФ проанализировали Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Счастье, Красный Луч и ряд других территорий Донбасса. В настоящий момент продолжается оценка разрушительных действий Киева, добавил Бастрыкин.

В конце февраля этого года глава Следственного комитета Бастрыкин говорил, что от киевских преступлений пострадали 14 тысяч мирных граждан Донбасса. В СК РФ также заявляли, что атака Украины на Кремль показывает террористическую суть страны, пишет телеканал 360. По словам Бастрыкина, Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего удара по Кремлю 3 мая, сообщает Nation news.

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От действий киевского режима пострадали более 126 тысяч жителей Донбасса, начиная с 2014 года. Такой информацией поделился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «В вооруженном конфликте [на Донбассе с 2014 года] ранения получили более 9,5 тысячи мирных жителей, более 5 тысяч гражданских лиц погибли. <…> Потерпевшими признаны более 126 тысяч человек», — подчеркнул Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. Он оценил ущерб Донецкой и Луганской республик на 228 миллионов рублей. В СК РФ проанализировали Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Счастье, Красный Луч и ряд других территорий Донбасса. В настоящий момент продолжается оценка разрушительных действий Киева, добавил Бастрыкин. В конце февраля этого года глава Следственного комитета Бастрыкин говорил, что от киевских преступлений пострадали 14 тысяч мирных граждан Донбасса. В СК РФ также заявляли, что атака Украины на Кремль показывает террористическую суть страны, пишет телеканал 360. По словам Бастрыкина, Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего удара по Кремлю 3 мая, сообщает Nation news.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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