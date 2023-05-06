06 мая 2023
05 мая 2023

В ХМАО мужчина расстроился из-за проигрыша и украл игровой автомат

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В Нефтеюганске мужчина украл лотерейный автомат из сетевого магазина Фото:

В Нефтеюганске мужчина вытащил автомат моментальной лотереи из магазина «Монетка», расстроившись из-за проигрыша. Об инциденте сообщается в социальной сети.

«Выпивший мужчина проиграл в автомате [моментальной лотереи] и со злости решил его утащить в свой автомобиль. Нарушитель попытался скрыться с места преступления, когда его поймали игровой автомат при нем не обнаружили», — сообщается в группе «ЧП Юганск» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске задержали мужчину, открывшего стрельбу из огнестрельного оружия с балкона своего дома. Будучи в нетрезвом состоянии он произвел несколько выстрелов из ружья в землю.

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В Нефтеюганске мужчина вытащил автомат моментальной лотереи из магазина «Монетка», расстроившись из-за проигрыша. Об инциденте сообщается в социальной сети. «Выпивший мужчина проиграл в автомате [моментальной лотереи] и со злости решил его утащить в свой автомобиль. Нарушитель попытался скрыться с места преступления, когда его поймали игровой автомат при нем не обнаружили», — сообщается в группе «ЧП Юганск» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске задержали мужчину, открывшего стрельбу из огнестрельного оружия с балкона своего дома. Будучи в нетрезвом состоянии он произвел несколько выстрелов из ружья в землю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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