В ХМАО мужчина расстроился из-за проигрыша и украл игровой автомат

В Нефтеюганске мужчина вытащил автомат моментальной лотереи из магазина «Монетка», расстроившись из-за проигрыша. Об инциденте сообщается в социальной сети.
«Выпивший мужчина проиграл в автомате [моментальной лотереи] и со злости решил его утащить в свой автомобиль. Нарушитель попытался скрыться с места преступления, когда его поймали игровой автомат при нем не обнаружили», — сообщается в группе «ЧП Юганск» в социальной сети «ВКонтакте».
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске задержали мужчину, открывшего стрельбу из огнестрельного оружия с балкона своего дома. Будучи в нетрезвом состоянии он произвел несколько выстрелов из ружья в землю.
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