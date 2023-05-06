В ХМАО мужчина расстроился из-за проигрыша и украл игровой автомат

07 мая 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске мужчина украл лотерейный автомат из сетевого магазина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске мужчина вытащил автомат моментальной лотереи из магазина «Монетка», расстроившись из-за проигрыша. Об инциденте сообщается в социальной сети. «Выпивший мужчина проиграл в автомате [моментальной лотереи] и со злости решил его утащить в свой автомобиль. Нарушитель попытался скрыться с места преступления, когда его поймали игровой автомат при нем не обнаружили», — сообщается в группе «ЧП Юганск» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске задержали мужчину, открывшего стрельбу из огнестрельного оружия с балкона своего дома. Будучи в нетрезвом состоянии он произвел несколько выстрелов из ружья в землю.

В Нефтеюганске мужчина вытащил автомат моментальной лотереи из магазина «Монетка», расстроившись из-за проигрыша. Об инциденте сообщается в социальной сети. «Выпивший мужчина проиграл в автомате [моментальной лотереи] и со злости решил его утащить в свой автомобиль. Нарушитель попытался скрыться с места преступления, когда его поймали игровой автомат при нем не обнаружили», — сообщается в группе «ЧП Юганск» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске задержали мужчину, открывшего стрельбу из огнестрельного оружия с балкона своего дома. Будучи в нетрезвом состоянии он произвел несколько выстрелов из ружья в землю.