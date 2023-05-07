Губернатор ХМАО Комарова рассказала о боевых подвигах своего деда. Фото

Губернатор ХМАО Комарова в рамках акции «Бессмертный полк» сообщила о подвигах своего деда

08 мая 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова присоединилась к акции «Бессмертный полк» с рассказом о своем деде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова присоединилась к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. Она написала про подвиги своего деда Владимира Федюченко, освобождавшего Крым и Украину в 1944 году. «Мой дедушка Владимир Васильевич Федюченко прошел войну, принимал участие в освобождении Севастополя, в нашей семье знаем о двух его ранениях в 1944 году. Первое в Крымской, второе в Запорожской областях. О награде Деда — медали „За боевые заслуги“», — написала в своем telegram-канале Наталья Комарова. Она добавила, что участвует в акции «Бессмертный полк» каждый год. Югорчане могут рассказать о своих родных, героях Великой Отечественной войны в социальных сетях, разместить портреты героев на стеклах автомобилей или на нагрудных бейджах. Ранее глава Советского района Евгений Буренков сообщил о своем деде — Василии Буренкове. Он освобождал Польшу в 1944 году. Дед губернатора ХМАО Натальи Комаровой освобождал Крым и Севастополь от немецко-фашистских захватчиков Фото: telegram-канал Натальи Комаровой

Губернатор ХМАО Наталья Комарова присоединилась к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. Она написала про подвиги своего деда Владимира Федюченко, освобождавшего Крым и Украину в 1944 году. «Мой дедушка Владимир Васильевич Федюченко прошел войну, принимал участие в освобождении Севастополя, в нашей семье знаем о двух его ранениях в 1944 году. Первое в Крымской, второе в Запорожской областях. О награде Деда — медали „За боевые заслуги“», — написала в своем telegram-канале Наталья Комарова. Она добавила, что участвует в акции «Бессмертный полк» каждый год. Югорчане могут рассказать о своих родных, героях Великой Отечественной войны в социальных сетях, разместить портреты героев на стеклах автомобилей или на нагрудных бейджах. Ранее глава Советского района Евгений Буренков сообщил о своем деде — Василии Буренкове. Он освобождал Польшу в 1944 году.