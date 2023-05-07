07 мая 2023
06 мая 2023

Губернатор ХМАО Комарова рассказала о боевых подвигах своего деда. Фото

Губернатор ХМАО Комарова в рамках акции «Бессмертный полк» сообщила о подвигах своего деда
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова присоединилась к акции «Бессмертный полк» с рассказом о своем деде Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова присоединилась к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. Она написала про подвиги своего деда Владимира Федюченко, освобождавшего Крым и Украину в 1944 году.

«Мой дедушка Владимир Васильевич Федюченко прошел войну, принимал участие в освобождении Севастополя, в нашей семье знаем о двух его ранениях в 1944 году. Первое в Крымской, второе в Запорожской областях. О награде Деда — медали „За боевые заслуги“», — написала в своем telegram-канале Наталья Комарова.

Она добавила, что участвует в акции «Бессмертный полк» каждый год. Югорчане могут рассказать о своих родных, героях Великой Отечественной войны в социальных сетях, разместить портреты героев на стеклах автомобилей или на нагрудных бейджах.

Ранее глава Советского района Евгений Буренков сообщил о своем деде — Василии Буренкове. Он освобождал Польшу в 1944 году.

Дед губернатора ХМАО Натальи Комаровой освобождал Крым и Севастополь от немецко-фашистских захватчиков
Дед губернатора ХМАО Натальи Комаровой освобождал Крым и Севастополь от немецко-фашистских захватчиков
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова присоединилась к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. Она написала про подвиги своего деда Владимира Федюченко, освобождавшего Крым и Украину в 1944 году. «Мой дедушка Владимир Васильевич Федюченко прошел войну, принимал участие в освобождении Севастополя, в нашей семье знаем о двух его ранениях в 1944 году. Первое в Крымской, второе в Запорожской областях. О награде Деда — медали „За боевые заслуги“», — написала в своем telegram-канале Наталья Комарова. Она добавила, что участвует в акции «Бессмертный полк» каждый год. Югорчане могут рассказать о своих родных, героях Великой Отечественной войны в социальных сетях, разместить портреты героев на стеклах автомобилей или на нагрудных бейджах. Ранее глава Советского района Евгений Буренков сообщил о своем деде — Василии Буренкове. Он освобождал Польшу в 1944 году.
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