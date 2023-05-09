09 мая 2023

Пермяк отдал 1,7 млн рублей девушке, с которой познакомился в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, пять тысяч, денежные купюры, деньги, бумажные деньги
Чтобы помочь подруге, пермяк влез в долги Фото:

В Пермском крае в полицию обратился мужчина, который обвинил свою подругу в мошенничестве. По его словам, они познакомились в интернете, а когда начали встречаться, женщина выманила у него порядка 1,7 млн рублей и пропала. Полиция возбудила уголовное дело, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Девушка под любым предлогом стала просить у него денежные средства, якобы на покупку лекарств для отца, онкобольного сына, на личные нужды и многое другое. Заявитель, сопереживая возлюбленной, оформил кредиты и микрозаймы на общую сумму порядка 1,7 млн рублей, чтобы выручить ее. Вскоре девушка перестала отвечать на звонки и сообщения», — говорится на сайте пермского главка.

Полицейские нашли и задержали подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя жительница поселка Полазна. Женщина полностью признала свою вину.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае в полицию обратился мужчина, который обвинил свою подругу в мошенничестве. По его словам, они познакомились в интернете, а когда начали встречаться, женщина выманила у него порядка 1,7 млн рублей и пропала. Полиция возбудила уголовное дело, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Девушка под любым предлогом стала просить у него денежные средства, якобы на покупку лекарств для отца, онкобольного сына, на личные нужды и многое другое. Заявитель, сопереживая возлюбленной, оформил кредиты и микрозаймы на общую сумму порядка 1,7 млн рублей, чтобы выручить ее. Вскоре девушка перестала отвечать на звонки и сообщения», — говорится на сайте пермского главка. Полицейские нашли и задержали подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя жительница поселка Полазна. Женщина полностью признала свою вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...