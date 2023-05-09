Пермяк отдал 1,7 млн рублей девушке, с которой познакомился в интернете

10 мая 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Чтобы помочь подруге, пермяк влез в долги Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае в полицию обратился мужчина, который обвинил свою подругу в мошенничестве. По его словам, они познакомились в интернете, а когда начали встречаться, женщина выманила у него порядка 1,7 млн рублей и пропала. Полиция возбудила уголовное дело, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Девушка под любым предлогом стала просить у него денежные средства, якобы на покупку лекарств для отца, онкобольного сына, на личные нужды и многое другое. Заявитель, сопереживая возлюбленной, оформил кредиты и микрозаймы на общую сумму порядка 1,7 млн рублей, чтобы выручить ее. Вскоре девушка перестала отвечать на звонки и сообщения», — говорится на сайте пермского главка. Полицейские нашли и задержали подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя жительница поселка Полазна. Женщина полностью признала свою вину.

В Пермском крае в полицию обратился мужчина, который обвинил свою подругу в мошенничестве. По его словам, они познакомились в интернете, а когда начали встречаться, женщина выманила у него порядка 1,7 млн рублей и пропала. Полиция возбудила уголовное дело, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Девушка под любым предлогом стала просить у него денежные средства, якобы на покупку лекарств для отца, онкобольного сына, на личные нужды и многое другое. Заявитель, сопереживая возлюбленной, оформил кредиты и микрозаймы на общую сумму порядка 1,7 млн рублей, чтобы выручить ее. Вскоре девушка перестала отвечать на звонки и сообщения», — говорится на сайте пермского главка. Полицейские нашли и задержали подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя жительница поселка Полазна. Женщина полностью признала свою вину.