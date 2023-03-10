ВСУ обстреляли село в Брянской области

В результате атаки ВСУ пострадал один человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Село Ясные Зори в Брянской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела пострадал один человек.
«Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района. Есть один пострадавший — мужчина с ранением руки. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем
Снаряд ВСУ также повредил ангар на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщил Гладков. На месте ЧП уже работают аварийные службы.
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