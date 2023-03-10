ВСУ обстреляли село в Брянской области

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
В результате атаки ВСУ пострадал один человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Село Ясные Зори в Брянской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела пострадал один человек.

«Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района. Есть один пострадавший — мужчина с ранением руки. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Снаряд ВСУ также повредил ангар на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщил Гладков. На месте ЧП уже работают аварийные службы.

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Село Ясные Зори в Брянской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела пострадал один человек. «Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района. Есть один пострадавший — мужчина с ранением руки. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. Снаряд ВСУ также повредил ангар на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщил Гладков. На месте ЧП уже работают аварийные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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