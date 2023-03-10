ВСУ обстреляли село в Брянской области 10 марта 2023 в 17:59 Размер текста - 17 + В результате атаки ВСУ пострадал один человек Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Село Ясные Зори в Брянской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела пострадал один человек. «Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района. Есть один пострадавший — мужчина с ранением руки. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале . Снаряд ВСУ также повредил ангар на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщил Гладков. На месте ЧП уже работают аварийные службы. Село Ясные Зори в Брянской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела пострадал один человек. «Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района. Есть один пострадавший — мужчина с ранением руки. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. Снаряд ВСУ также повредил ангар на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщил Гладков. На месте ЧП уже работают аварийные службы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям