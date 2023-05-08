ВСУ ранили 4 человека, обстреляв Белгородскую область. Фото

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Обстрел жилого дома в Макеевке. Макеевка, ДНР, последствия, разрушения, обстрел
После обстрела ВСУ на территории совершаются обходы (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела Щебекино Белгородской области ранили четырех человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что двое отказались от госпитализации, а остальных двух доставляют в районную больницу.

Также сообщается, что продолжается обход территории по домам. На месте работают оперативные службы.

В последнее время регион нередко подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На днях украинские войска обстреляли село Устинка Белгородского района. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших, пишет телеканал 360.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела Щебекино Белгородской области ранили четырех человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что двое отказались от госпитализации, а остальных двух доставляют в районную больницу. Также сообщается, что продолжается обход территории по домам. На месте работают оперативные службы. В последнее время регион нередко подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На днях украинские войска обстреляли село Устинка Белгородского района. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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