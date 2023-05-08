Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела Щебекино Белгородской области ранили четырех человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что двое отказались от госпитализации, а остальных двух доставляют в районную больницу.
Также сообщается, что продолжается обход территории по домам. На месте работают оперативные службы.
В последнее время регион нередко подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На днях украинские войска обстреляли село Устинка Белгородского района. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших, пишет телеканал 360.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела Щебекино Белгородской области ранили четырех человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что двое отказались от госпитализации, а остальных двух доставляют в районную больницу. Также сообщается, что продолжается обход территории по домам. На месте работают оперативные службы. В последнее время регион нередко подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На днях украинские войска обстреляли село Устинка Белгородского района. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших, пишет телеканал 360.