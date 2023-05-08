ВСУ ранили 4 человека, обстреляв Белгородскую область. Фото

08 мая 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

После обстрела ВСУ на территории совершаются обходы (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела Щебекино Белгородской области ранили четырех человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Губернатор уточнил, что двое отказались от госпитализации, а остальных двух доставляют в районную больницу. Также сообщается, что продолжается обход территории по домам. На месте работают оперативные службы. В последнее время регион нередко подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На днях украинские войска обстреляли село Устинка Белгородского района. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших, пишет телеканал 360. Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела Щебекино Белгородской области ранили четырех человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что двое отказались от госпитализации, а остальных двух доставляют в районную больницу. Также сообщается, что продолжается обход территории по домам. На месте работают оперативные службы. В последнее время регион нередко подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На днях украинские войска обстреляли село Устинка Белгородского района. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших, пишет телеканал 360.