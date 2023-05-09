Конструкция упала на припаркованные во дворе машины Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нефтеюганске ветер снес металлическую конструкцию в 17-микрорайоне города, которая обрушилась на припаркованные автомобили. Информация об этом была опубликована группе «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте».

«В 17-м микрорайоне летают огромные куски металла. Гигантские пластины откуда-то сорвало сильным ветром. Они приземлились возле подъезда, а потом полетели дальше», — указано в посте.

Судя по видео, опубликованном в группе, в результате произошедшего пострадало несколько автомобилей. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в мэрию города. В адрес главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики в ХМАО предупредили жителей об опасной погоде. Специалисты прогнозируют в округе порывы ветра более 25 метров в секунду.