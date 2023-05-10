В Челябинской области 425 детей-инвалидов получили сертификаты на оздоровление

По 12 сертификатам на 100 тысяч рублей уже проведена оплата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области с начала 2023 года было подано 640 заявлений на сертификаты на 100 тысяч рублей на реабилитацию детей-инвалидов, из них 425 сертификатов уже было выдано. Об этом URA.RU сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«С начала 2023 года было подано 640 заявлений о предоставлении сертификата на оплату реабилитационных услуг, оказываемых детям-инвалидам. 425 сертификатов уже выдано, часть заявлений находится на рассмотрении», — поделилась Гехт в своем telegram-канале.

Раз в год родители и опекуны детей-инвалидов в Челябинской области могут получить сертификат на 100 тысяч рублей. С помощью документа можно оплатить услуги в государственных и частных организациях. Некоторые родители детей-инвалидов вместо этого выбрали компенсацию расходов на аналогичные услуги. По 12 сертификатам уже была проведена оплата.

По словам Гехт, введенная система сертификатов на реабилитацию и оздоровление маленьких пациентов подтверждает свою эффективность. Обращаться с заявлением на получение сертификата или компенсации можно в управление социальной защиты по месту жительства. Жители Коркинского муниципального округа имеют возможность подать заявление в Министерство социальных отношений Челябинской области.