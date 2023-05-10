10 мая 2023

За лесными пожарами в Пермском крае будут следить с вертолетов и самолетов

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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, вертолет, местные авиалинии, санавиация, ютэйр, ми 8
Авиамониторинг входит в комплекс мероприятий по предупреждению пожаров Фото:
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Чтобы не допустить распространения лесных пожаров, в Пермском крае приступили к авиапатрулированию. Об этом сообщила пресс-служба Пермского лесопожарного центра.

«С 10 мая началось авиапатрулирование лесов на территории Пермского края. Оно осуществляется силами Березниковского отделения (вертолет Robinson R-44), Ныробского и Гайнского отделений (самолеты АН-2), численность парашютно-десантной пожарной службы составляет 93 человека», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в региональном управлении МЧС начали готовиться к ухудшению пожароопасной обстановки в крае. Спасатели напомнили, что с 27 мая в ряде муниципалитетов будет установлен особый противопожарный режим. Сообщалось, что власти готовы объявить режим чрезвычайной пожарной опасности.

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Чтобы не допустить распространения лесных пожаров, в Пермском крае приступили к авиапатрулированию. Об этом сообщила пресс-служба Пермского лесопожарного центра. «С 10 мая началось авиапатрулирование лесов на территории Пермского края. Оно осуществляется силами Березниковского отделения (вертолет Robinson R-44), Ныробского и Гайнского отделений (самолеты АН-2), численность парашютно-десантной пожарной службы составляет 93 человека», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее в региональном управлении МЧС начали готовиться к ухудшению пожароопасной обстановки в крае. Спасатели напомнили, что с 27 мая в ряде муниципалитетов будет установлен особый противопожарный режим. Сообщалось, что власти готовы объявить режим чрезвычайной пожарной опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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