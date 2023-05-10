За лесными пожарами в Пермском крае будут следить с вертолетов и самолетов

Авиамониторинг входит в комплекс мероприятий по предупреждению пожаров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Чтобы не допустить распространения лесных пожаров, в Пермском крае приступили к авиапатрулированию. Об этом сообщила пресс-служба Пермского лесопожарного центра.

«С 10 мая началось авиапатрулирование лесов на территории Пермского края. Оно осуществляется силами Березниковского отделения (вертолет Robinson R-44), Ныробского и Гайнского отделений (самолеты АН-2), численность парашютно-десантной пожарной службы составляет 93 человека», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в региональном управлении МЧС начали готовиться к ухудшению пожароопасной обстановки в крае. Спасатели напомнили, что с 27 мая в ряде муниципалитетов будет установлен особый противопожарный режим. Сообщалось, что власти готовы объявить режим чрезвычайной пожарной опасности.