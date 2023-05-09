В Пермском крае готовятся к повышению уровня пожарной опасности

Пожарные борются с огнем и в лесах, и в населенных пунктах Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В пермском управлении МЧС готовятся к тому, что на юге региона ситуация с опасностью возникновения пожаров ухудшится. Власти готовы объявить режим не просто высокой, а чрезвычайной пожарной опасности.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ прогнозируются опасные метеорологические явления. 11—13 мая местами по югу сохранится высокая пожарная опасность (4 класс), а также ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермскому краю для СМИ.

В ведомстве напоминают, что с 27 мая по 10 июня устанавливается особый противопожарный режим в Кизеловском, Горнозаводском, Красновишерском, Соликамском, Чердынском, Березниковском, Александровском, Гайнском, Губахинском, Кочевском, Косинском, Кудымкарском, Юрлинском, Юсьвинском округах. Этот режим подразумевает запрет сжигания мусора и сухой травы, а также разведения костров и посещение леса.

В мае лесные пожары охватили территории по всему Уралу. Они особенно сильно бушуют в Свердловской и Курганской областях. Не обошлось без жертв. Пермские пожарные помогают бороться с огнем соседям.