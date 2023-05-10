10 мая 2023

Власти Екатеринбурга представили новые белорусские троллейбусы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового троллейбуса Алексею Орлову. Екатеринбург, троллейбус, общественный транспорт, город екатеринбург, городской транспорт, электрический транспорт
Партию троллейбусов официально передали Екатеринбургу Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых троллейбусов белорусского производства. Об этом говорится в официальном telegram-канале властей региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых троллейбусов, приобретенных к 300-летию города», — говорится в канале. Корреспондент URA.RU сделал фотографии новых троллейбусов, которые представили градоначальник Алексей Орлов и вице-мэр Алексей Бубнов.

Новые троллейбусы поедут от остановки «Железнодорожный вокзал» до «Химмаша» и от остановки у станции метро Динамо до станции Сулимова. За счет автономного хода маршрут троллейбусов продлят до городской больницы №7.

В новых троллейбусах предусмотрена система, которой контролируется, чтобы водитель не уснул за рулем. Предполагается, что каждый из троллейбусов сможет за раз принять на борт 83 пассажира.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых троллейбусов белорусского производства. Об этом говорится в официальном telegram-канале властей региона. «Губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых троллейбусов, приобретенных к 300-летию города», — говорится в канале. Корреспондент URA.RU сделал фотографии новых троллейбусов, которые представили градоначальник Алексей Орлов и вице-мэр Алексей Бубнов. Новые троллейбусы поедут от остановки «Железнодорожный вокзал» до «Химмаша» и от остановки у станции метро Динамо до станции Сулимова. За счет автономного хода маршрут троллейбусов продлят до городской больницы №7. В новых троллейбусах предусмотрена система, которой контролируется, чтобы водитель не уснул за рулем. Предполагается, что каждый из троллейбусов сможет за раз принять на борт 83 пассажира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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