Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых троллейбусов белорусского производства. Об этом говорится в официальном telegram-канале властей региона.
«Губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых троллейбусов, приобретенных к 300-летию города», — говорится в канале. Корреспондент URA.RU сделал фотографии новых троллейбусов, которые представили градоначальник Алексей Орлов и вице-мэр Алексей Бубнов.
Новые троллейбусы поедут от остановки «Железнодорожный вокзал» до «Химмаша» и от остановки у станции метро Динамо до станции Сулимова. За счет автономного хода маршрут троллейбусов продлят до городской больницы №7.
В новых троллейбусах предусмотрена система, которой контролируется, чтобы водитель не уснул за рулем. Предполагается, что каждый из троллейбусов сможет за раз принять на борт 83 пассажира.
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