Власти Екатеринбурга представили новые белорусские троллейбусы. Фото

11 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Партию троллейбусов официально передали Екатеринбургу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых троллейбусов белорусского производства. Об этом говорится в официальном telegram-канале властей региона. «Губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых троллейбусов, приобретенных к 300-летию города», — говорится в канале. Корреспондент URA.RU сделал фотографии новых троллейбусов, которые представили градоначальник Алексей Орлов и вице-мэр Алексей Бубнов. Новые троллейбусы поедут от остановки «Железнодорожный вокзал» до «Химмаша» и от остановки у станции метро Динамо до станции Сулимова. За счет автономного хода маршрут троллейбусов продлят до городской больницы №7. В новых троллейбусах предусмотрена система, которой контролируется, чтобы водитель не уснул за рулем. Предполагается, что каждый из троллейбусов сможет за раз принять на борт 83 пассажира. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых троллейбусов белорусского производства. Об этом говорится в официальном telegram-канале властей региона. «Губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых троллейбусов, приобретенных к 300-летию города», — говорится в канале. Корреспондент URA.RU сделал фотографии новых троллейбусов, которые представили градоначальник Алексей Орлов и вице-мэр Алексей Бубнов. Новые троллейбусы поедут от остановки «Железнодорожный вокзал» до «Химмаша» и от остановки у станции метро Динамо до станции Сулимова. За счет автономного хода маршрут троллейбусов продлят до городской больницы №7. В новых троллейбусах предусмотрена система, которой контролируется, чтобы водитель не уснул за рулем. Предполагается, что каждый из троллейбусов сможет за раз принять на борт 83 пассажира.