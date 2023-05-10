В Перми выдали разрешение на строительство визит-центра у леса

Строительство планируется завершить до 2024 года
В Перми минимущество разрешило строительство визит-центра особо охраняемых территорий региона. Здание расположится на территории Черняевского леса.
«Краевое минимущество выдало разрешение на строительство визит-центра особо охраняемых природных территорий Пермского края. Объект расположится на ул. Подлесной, в особо охраняемой природной территории „Черняевский лес“», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Центр будет эколого-образовательным учреждением, там будут проводить просветительские мероприятия. Площадь объекта составит 800 квадратных метров. Открытие центра запланировано на начало 2024 года.
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