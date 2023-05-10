10 мая 2023

В Перми выдали разрешение на строительство визит-центра у леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство планируется завершить до 2024 года Фото:

В Перми минимущество разрешило строительство визит-центра особо охраняемых территорий региона. Здание расположится на территории Черняевского леса.

«Краевое минимущество выдало разрешение на строительство визит-центра особо охраняемых природных территорий Пермского края. Объект расположится на ул. Подлесной, в особо охраняемой природной территории „Черняевский лес“», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Центр будет эколого-образовательным учреждением, там будут проводить просветительские мероприятия. Площадь объекта составит 800 квадратных метров. Открытие центра запланировано на начало 2024 года.

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В Перми минимущество разрешило строительство визит-центра особо охраняемых территорий региона. Здание расположится на территории Черняевского леса. «Краевое минимущество выдало разрешение на строительство визит-центра особо охраняемых природных территорий Пермского края. Объект расположится на ул. Подлесной, в особо охраняемой природной территории „Черняевский лес“», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Центр будет эколого-образовательным учреждением, там будут проводить просветительские мероприятия. Площадь объекта составит 800 квадратных метров. Открытие центра запланировано на начало 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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