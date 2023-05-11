11 мая 2023
10 мая 2023

Мэр из ХМАО рассказал о планах по поддержке добровольных пожарных организаций

Власти Октябрьского района ХМАО планируют предоставлять субсидии добровольным пожарным отрядам
© Служба новостей «URA.RU»
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Планируется разработать систему предоставления субсидий добровольным пожарным отрядам Фото:

В Октябрьском районе (ХМАО) планируется разработать систему предоставления грантов на поддержку добровольной пожарной охраны. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава муниципалитета Сергей Заплатин.

«Считаю, что поддержка добровольной пожарной охраны для участия в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ необходима. <…> В Октябрьском районе планируется разработка порядка предоставления грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на поддержку добровольной пожарной охраны», — говорится в сообщении.

С одной из добровольных пожарных организаций в Талинке Заплатин встретился для вручения комплектов боевой одежды и ранцевых огнетушителей. Отряд создан окружным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Ранее URA.RU сообщало, что некоммерческим пожарным организациям в Губкинском (ЯНАО) выделят субсидию для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Денежные средства будут выделяться из бюджета города. Размер субсидии будет зависеть от количества смен и часов работы.

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В Октябрьском районе (ХМАО) планируется разработать систему предоставления грантов на поддержку добровольной пожарной охраны. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава муниципалитета Сергей Заплатин. «Считаю, что поддержка добровольной пожарной охраны для участия в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ необходима. <…> В Октябрьском районе планируется разработка порядка предоставления грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на поддержку добровольной пожарной охраны», — говорится в сообщении. С одной из добровольных пожарных организаций в Талинке Заплатин встретился для вручения комплектов боевой одежды и ранцевых огнетушителей. Отряд создан окружным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Ранее URA.RU сообщало, что некоммерческим пожарным организациям в Губкинском (ЯНАО) выделят субсидию для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Денежные средства будут выделяться из бюджета города. Размер субсидии будет зависеть от количества смен и часов работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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