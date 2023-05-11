Мэр из ХМАО рассказал о планах по поддержке добровольных пожарных организаций

Власти Октябрьского района ХМАО планируют предоставлять субсидии добровольным пожарным отрядам

12 мая 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Планируется разработать систему предоставления субсидий добровольным пожарным отрядам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Октябрьском районе (ХМАО) планируется разработать систему предоставления грантов на поддержку добровольной пожарной охраны. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава муниципалитета Сергей Заплатин. «Считаю, что поддержка добровольной пожарной охраны для участия в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ необходима. <…> В Октябрьском районе планируется разработка порядка предоставления грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на поддержку добровольной пожарной охраны», — говорится в сообщении. С одной из добровольных пожарных организаций в Талинке Заплатин встретился для вручения комплектов боевой одежды и ранцевых огнетушителей. Отряд создан окружным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Ранее URA.RU сообщало, что некоммерческим пожарным организациям в Губкинском (ЯНАО) выделят субсидию для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Денежные средства будут выделяться из бюджета города. Размер субсидии будет зависеть от количества смен и часов работы.

В Октябрьском районе (ХМАО) планируется разработать систему предоставления грантов на поддержку добровольной пожарной охраны. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава муниципалитета Сергей Заплатин. «Считаю, что поддержка добровольной пожарной охраны для участия в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ необходима. <…> В Октябрьском районе планируется разработка порядка предоставления грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на поддержку добровольной пожарной охраны», — говорится в сообщении. С одной из добровольных пожарных организаций в Талинке Заплатин встретился для вручения комплектов боевой одежды и ранцевых огнетушителей. Отряд создан окружным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Ранее URA.RU сообщало, что некоммерческим пожарным организациям в Губкинском (ЯНАО) выделят субсидию для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Денежные средства будут выделяться из бюджета города. Размер субсидии будет зависеть от количества смен и часов работы.