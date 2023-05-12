Байден: США готовы к осени уничтожить свои запасы химического оружия

13 мая 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

На сегодняшний день только у США осталось химическое оружие Фото: Official White House / Cameron Smith Администрация США готова полностью ликвидировать свое химическое оружия к осени нынешнего года. Об этом говорится в письменном заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена. «Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединенные Штаты подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности», — следует из заявления Байдена в преддверии Пятой конференции государств — участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия. На сегодняшний день Соединенные Штаты — единственная страна в мире, обладающая химическим оружием. Москва не раз призывала Вашингтон выполнять обязательства в рамках конвенции. Ранее стало известно о сотнях биолабораторий США, в том числе и военных, работающих по всему миру. Аналитики же предупреждали о провокациях Соединенных Штатов, связанных с химоружием.

Администрация США готова полностью ликвидировать свое химическое оружия к осени нынешнего года. Об этом говорится в письменном заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена. «Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединенные Штаты подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности», — следует из заявления Байдена в преддверии Пятой конференции государств — участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия. На сегодняшний день Соединенные Штаты — единственная страна в мире, обладающая химическим оружием. Москва не раз призывала Вашингтон выполнять обязательства в рамках конвенции. Ранее стало известно о сотнях биолабораторий США, в том числе и военных, работающих по всему миру. Аналитики же предупреждали о провокациях Соединенных Штатов, связанных с химоружием.