12 мая 2023

Байден: США готовы к осени уничтожить свои запасы химического оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
На сегодняшний день только у США осталось химическое оружие Фото:

Администрация США готова полностью ликвидировать свое химическое оружия к осени нынешнего года. Об этом говорится в письменном заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединенные Штаты подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности», — следует из заявления Байдена в преддверии Пятой конференции государств — участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия.

На сегодняшний день Соединенные Штаты — единственная страна в мире, обладающая химическим оружием. Москва не раз призывала Вашингтон выполнять обязательства в рамках конвенции.

Ранее стало известно о сотнях биолабораторий США, в том числе и военных, работающих по всему миру. Аналитики же предупреждали о провокациях Соединенных Штатов, связанных с химоружием.

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Администрация США готова полностью ликвидировать свое химическое оружия к осени нынешнего года. Об этом говорится в письменном заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена. «Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединенные Штаты подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности», — следует из заявления Байдена в преддверии Пятой конференции государств — участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия. На сегодняшний день Соединенные Штаты — единственная страна в мире, обладающая химическим оружием. Москва не раз призывала Вашингтон выполнять обязательства в рамках конвенции. Ранее стало известно о сотнях биолабораторий США, в том числе и военных, работающих по всему миру. Аналитики же предупреждали о провокациях Соединенных Штатов, связанных с химоружием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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