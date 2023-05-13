Тело школьника найдено в роще под Еманжелинском

Тело мальчика нашли рано утром в лесу
Тело 16-летнего юноши найдено в воскресенье в роще недалеко от Еманжелинска (Челябинская область). По предварительным данным, подросток покончил с собой.
«Тело подростка нашли в восьмом часу утра. Оно находилось в роще около промышленного предприятия», — сообщил 1obl.ru со ссылкой на источник.
Причины трагедии устанавливаются. По факту гибели подростка начата проверка.
Три дня назад в той же местности совершил суицид 14-летний школьник. Его тело нашли во дворе частного дома. В СУ СКР по Челябинской области не ответили на запрос о комментарии по этим случаям.
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