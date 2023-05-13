13 мая 2023
12 мая 2023

Тело школьника найдено в роще под Еманжелинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес. Тюмень, лес, лето, березы, природа, березовая роща
Тело мальчика нашли рано утром в лесу Фото:

Тело 16-летнего юноши найдено в воскресенье в роще недалеко от Еманжелинска (Челябинская область). По предварительным данным, подросток покончил с собой.

«Тело подростка нашли в восьмом часу утра. Оно находилось в роще около промышленного предприятия», — сообщил 1obl.ru со ссылкой на источник.

Причины трагедии устанавливаются. По факту гибели подростка начата проверка.

Три дня назад в той же местности совершил суицид 14-летний школьник. Его тело нашли во дворе частного дома. В СУ СКР по Челябинской области не ответили на запрос о комментарии по этим случаям.

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Тело 16-летнего юноши найдено в воскресенье в роще недалеко от Еманжелинска (Челябинская область). По предварительным данным, подросток покончил с собой. «Тело подростка нашли в восьмом часу утра. Оно находилось в роще около промышленного предприятия», — сообщил 1obl.ru со ссылкой на источник. Причины трагедии устанавливаются. По факту гибели подростка начата проверка. Три дня назад в той же местности совершил суицид 14-летний школьник. Его тело нашли во дворе частного дома. В СУ СКР по Челябинской области не ответили на запрос о комментарии по этим случаям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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