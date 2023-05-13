Тело школьника найдено в роще под Еманжелинском

14 мая 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Тело мальчика нашли рано утром в лесу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тело 16-летнего юноши найдено в воскресенье в роще недалеко от Еманжелинска (Челябинская область). По предварительным данным, подросток покончил с собой. «Тело подростка нашли в восьмом часу утра. Оно находилось в роще около промышленного предприятия», — сообщил 1obl.ru со ссылкой на источник. Причины трагедии устанавливаются. По факту гибели подростка начата проверка. Три дня назад в той же местности совершил суицид 14-летний школьник. Его тело нашли во дворе частного дома. В СУ СКР по Челябинской области не ответили на запрос о комментарии по этим случаям.

Тело 16-летнего юноши найдено в воскресенье в роще недалеко от Еманжелинска (Челябинская область). По предварительным данным, подросток покончил с собой. «Тело подростка нашли в восьмом часу утра. Оно находилось в роще около промышленного предприятия», — сообщил 1obl.ru со ссылкой на источник. Причины трагедии устанавливаются. По факту гибели подростка начата проверка. Три дня назад в той же местности совершил суицид 14-летний школьник. Его тело нашли во дворе частного дома. В СУ СКР по Челябинской области не ответили на запрос о комментарии по этим случаям.