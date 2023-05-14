14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

Долг по кредиту вынудил пермячку пойти на мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Челябинск, бухгалтерия, калькулятор, деньги, накладные
Мошенница за неполных два года обокрала компанию на 2,2 млн рублей Фото:

В Перми менеджер компании, которая занимается торговлей стройматериалами, призналась, что похитила у фирмы 2,2 млн рублей. Сделала она это, внося недостоверные сведения в бухгалтерские документы. Как рассказали в полиции, схему раскрыли при проведении ревизии, а женщина признала свою вину, пояснив, что хотела покрыть свои долги перед микрофинансовой организацией.

«Вина фигурантки была доказана. Женщина пояснила, что у нее образовался большой долг перед микрофинансовой организацией и за счет фирмы она решила закрыть свои займы», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Менеджера обвинили по статье УК л присвоении и растрате. Материалы уже направлены в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Перми менеджер компании, которая занимается торговлей стройматериалами, призналась, что похитила у фирмы 2,2 млн рублей. Сделала она это, внося недостоверные сведения в бухгалтерские документы. Как рассказали в полиции, схему раскрыли при проведении ревизии, а женщина признала свою вину, пояснив, что хотела покрыть свои долги перед микрофинансовой организацией. «Вина фигурантки была доказана. Женщина пояснила, что у нее образовался большой долг перед микрофинансовой организацией и за счет фирмы она решила закрыть свои займы», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Менеджера обвинили по статье УК л присвоении и растрате. Материалы уже направлены в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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