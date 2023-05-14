Долг по кредиту вынудил пермячку пойти на мошенничество

15 мая 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Мошенница за неполных два года обокрала компанию на 2,2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми менеджер компании, которая занимается торговлей стройматериалами, призналась, что похитила у фирмы 2,2 млн рублей. Сделала она это, внося недостоверные сведения в бухгалтерские документы. Как рассказали в полиции, схему раскрыли при проведении ревизии, а женщина признала свою вину, пояснив, что хотела покрыть свои долги перед микрофинансовой организацией. «Вина фигурантки была доказана. Женщина пояснила, что у нее образовался большой долг перед микрофинансовой организацией и за счет фирмы она решила закрыть свои займы», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Менеджера обвинили по статье УК л присвоении и растрате. Материалы уже направлены в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

В Перми менеджер компании, которая занимается торговлей стройматериалами, призналась, что похитила у фирмы 2,2 млн рублей. Сделала она это, внося недостоверные сведения в бухгалтерские документы. Как рассказали в полиции, схему раскрыли при проведении ревизии, а женщина признала свою вину, пояснив, что хотела покрыть свои долги перед микрофинансовой организацией. «Вина фигурантки была доказана. Женщина пояснила, что у нее образовался большой долг перед микрофинансовой организацией и за счет фирмы она решила закрыть свои займы», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Менеджера обвинили по статье УК л присвоении и растрате. Материалы уже направлены в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.