Sky News: Зеленскому не терпится получить новое оружие от Лондона

15 мая 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский поехал в Великобританию, чтобы добиться новых поставок, сообщает Доминик Вагхорн Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон свидетельствует о его «нетерпеливости» по поводу скорости доставки западного оружия. Об этом заявил главный редактор Sky News по международным делам Доминик Вагхорн. По его данным, премьер-министр Великобритании Риши Сунак скоро объявит о новом пакете помощи Украине. «Суть визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию сегодня, похоже, заключается в его нетерпении по поводу медленной скорости, с которой западное оружие доставляется в Украину», — написал в материале для Sky News Вагхорн. Он рассказал, что Украине уже поставили британские танки «Challenger», однако «Leopard» и «M1 Abrams» задерживаются. Вагхорн отметил, что успешное украинское контрнаступление не может начаться именно по этой причине. По его данным, Великобритания скоро объявит о новом пакете военной помощи Украине. Ожидается, что в него войдут сотни ракет ПВО и беспилотников. Ранее Великобритания поставила Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. Минобороны России сообщало, что Украина нанесла ими удар по предприятиям Луганска, передает «Национальная служба новостей». Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель поддержал решение поставить Украине ракеты, способные долетать до РФ.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон свидетельствует о его «нетерпеливости» по поводу скорости доставки западного оружия. Об этом заявил главный редактор Sky News по международным делам Доминик Вагхорн. По его данным, премьер-министр Великобритании Риши Сунак скоро объявит о новом пакете помощи Украине. «Суть визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию сегодня, похоже, заключается в его нетерпении по поводу медленной скорости, с которой западное оружие доставляется в Украину», — написал в материале для Sky News Вагхорн. Он рассказал, что Украине уже поставили британские танки «Challenger», однако «Leopard» и «M1 Abrams» задерживаются. Вагхорн отметил, что успешное украинское контрнаступление не может начаться именно по этой причине. По его данным, Великобритания скоро объявит о новом пакете военной помощи Украине. Ожидается, что в него войдут сотни ракет ПВО и беспилотников. Ранее Великобритания поставила Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. Минобороны России сообщало, что Украина нанесла ими удар по предприятиям Луганска, передает «Национальная служба новостей». Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель поддержал решение поставить Украине ракеты, способные долетать до РФ.