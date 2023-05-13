Боррель поддержал поставки Украине дальнобойных ракет, долетающих до РФ

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Украине можно поставить дальнобойное оружие, заявил Боррель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине можно поставить оружие, которое могло бы наносить удары по дальним целям. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние», — заявил Боррель, его слова передает газета argumenti.ru.

Украина уже получила ракеты такого класса от Великобритании. Они называются Storm Shadow. 12 мая и 13 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили их, обстреливая Луганск. Сами ракеты могут атаковать цели, которые находятся на расстоянии 300 километров.

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Украине можно поставить оружие, которое могло бы наносить удары по дальним целям. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние», — заявил Боррель, его слова передает газета argumenti.ru. Украина уже получила ракеты такого класса от Великобритании. Они называются Storm Shadow. 12 мая и 13 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили их, обстреливая Луганск. Сами ракеты могут атаковать цели, которые находятся на расстоянии 300 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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