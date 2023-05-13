Боррель поддержал поставки Украине дальнобойных ракет, долетающих до РФ

Украине можно поставить дальнобойное оружие, заявил Боррель
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украине можно поставить оружие, которое могло бы наносить удары по дальним целям. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние», — заявил Боррель, его слова передает газета argumenti.ru.
Украина уже получила ракеты такого класса от Великобритании. Они называются Storm Shadow. 12 мая и 13 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили их, обстреливая Луганск. Сами ракеты могут атаковать цели, которые находятся на расстоянии 300 километров.
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