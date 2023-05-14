Пермский суд вернул мобилизованного из воинской части домой

15 мая 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Мобилизованного в сентябре прошлого года пермяка суд вернул домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Пермском крае многодетному отцу отказали в отсрочке и призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Однако суд признал, что отсрочка мужчине положена и обязал вернуть его из воинской части домой. Об этом сообщили в пресс-службе Кунгурского городского суда. «В сентябре 2022 года истец был призван на военную службу по мобилизации. Считает, что имеет право на отсрочку от мобилизации, т. к. является отцом троих несовершеннолетних детей, а также в семье воспитывается четвертый несовершеннолетний ребенок от первого брака супруги. Решением суда заявление истца удовлетворено, отказ в предоставлении отсрочки признан незаконным, возложена обязанность принять меры по возврату истца из войсковой части (по месту службы) к месту проживания», — говорится на сайте суда. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Она завершилась, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, 28 октября. На военную службу призвали порядка 300 тысяч резервистов.

В Пермском крае многодетному отцу отказали в отсрочке и призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Однако суд признал, что отсрочка мужчине положена и обязал вернуть его из воинской части домой. Об этом сообщили в пресс-службе Кунгурского городского суда. «В сентябре 2022 года истец был призван на военную службу по мобилизации. Считает, что имеет право на отсрочку от мобилизации, т. к. является отцом троих несовершеннолетних детей, а также в семье воспитывается четвертый несовершеннолетний ребенок от первого брака супруги. Решением суда заявление истца удовлетворено, отказ в предоставлении отсрочки признан незаконным, возложена обязанность принять меры по возврату истца из войсковой части (по месту службы) к месту проживания», — говорится на сайте суда. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Она завершилась, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, 28 октября. На военную службу призвали порядка 300 тысяч резервистов.