Пермяк пытался отомстить соседке за развод, подложив полено со взрывчаткой

В Пермском крае задержан организатор покушения на учительницу, который заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) в полено. Пермяк был уверен, что по вине именно этой женщины его бросила жена. Он рассчитывал, что устройство взорвется в печи педагога, рассказали источники в силовых структурах региона.
«Задержанным оказался 54-летний Виктор из села Уральское (Пермский край), который сам изготовил взрывчатку и заложил ее в полено, после чего оставил у дома жертвы — учительницы начальных классов. Она является подругой его жены, с которой мужчина недавно разошелся. По мнению Виктора, именно она спровоцировала развод», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.
Женщина вовремя обратила внимание на подозрительное полено и не стала бросать его в печь. Внутри было спрятано 45 граммов бездымного пороха. По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело. Задержанный сейчас находится под подпиской о невыезде. В ходе обыска дома у мужчины было также обнаружено охотничье ружье.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.