Пермяк пытался отомстить соседке за развод, подложив полено со взрывчаткой

Самодельную взрывчатку задержанный спрятал в полене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае задержан организатор покушения на учительницу, который заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) в полено. Пермяк был уверен, что по вине именно этой женщины его бросила жена. Он рассчитывал, что устройство взорвется в печи педагога, рассказали источники в силовых структурах региона.

«Задержанным оказался 54-летний Виктор из села Уральское (Пермский край), который сам изготовил взрывчатку и заложил ее в полено, после чего оставил у дома жертвы — учительницы начальных классов. Она является подругой его жены, с которой мужчина недавно разошелся. По мнению Виктора, именно она спровоцировала развод», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

Женщина вовремя обратила внимание на подозрительное полено и не стала бросать его в печь. Внутри было спрятано 45 граммов бездымного пороха. По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело. Задержанный сейчас находится под подпиской о невыезде. В ходе обыска дома у мужчины было также обнаружено охотничье ружье.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.