15 мая 2023

На СВО погиб пермяк, награжденный медалью минобороны

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны
Прощание с погибшим рядовым состоится 17 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины погиб житель Соликамска, награжденный в 2014 году медалью Министерства обороны РФ. Информация об этом размещена в официальном сообществе администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте».

«На Украине при исполнении служебного долга погиб 28-летний житель Соликамска Филипп Шишигин. Он с детства увлекался легкой атлетикой, тайским боксом и хоккеем. Друзья и знакомые запомнили Филиппа как общительного, доброжелательного молодого человека, он был настоящим патриотом — любил Россию, любил людей», — говорится в сообщении властей.

В 2014 году Шишигин был награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы». Прощание с рядовым Шишигиным состоится 17 мая в 11:00 в ЦРТДиЮ «Звездный».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее целью является денацификация и денационализация страны.

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На территории Украины погиб житель Соликамска, награжденный в 2014 году медалью Министерства обороны РФ. Информация об этом размещена в официальном сообществе администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте». «На Украине при исполнении служебного долга погиб 28-летний житель Соликамска Филипп Шишигин. Он с детства увлекался легкой атлетикой, тайским боксом и хоккеем. Друзья и знакомые запомнили Филиппа как общительного, доброжелательного молодого человека, он был настоящим патриотом — любил Россию, любил людей», — говорится в сообщении властей. В 2014 году Шишигин был награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы». Прощание с рядовым Шишигиным состоится 17 мая в 11:00 в ЦРТДиЮ «Звездный». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее целью является денацификация и денационализация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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