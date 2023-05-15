На СВО погиб пермяк, награжденный медалью минобороны

На территории Украины погиб житель Соликамска, награжденный в 2014 году медалью Министерства обороны РФ. Информация об этом размещена в официальном сообществе администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте».
«На Украине при исполнении служебного долга погиб 28-летний житель Соликамска Филипп Шишигин. Он с детства увлекался легкой атлетикой, тайским боксом и хоккеем. Друзья и знакомые запомнили Филиппа как общительного, доброжелательного молодого человека, он был настоящим патриотом — любил Россию, любил людей», — говорится в сообщении властей.
В 2014 году Шишигин был награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы». Прощание с рядовым Шишигиным состоится 17 мая в 11:00 в ЦРТДиЮ «Звездный».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее целью является денацификация и денационализация страны.
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