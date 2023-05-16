На компанию из Сургута подали иск в суд из-за проекта в Перми

Генеральный подрядчик строительства Чусовского моста в Перми «Стройтрансгаз» подал иск в Арбитражный суд Москвы к субподрядчику «Трест Запсибгидрострой». Компания требует от сургутского треста 2,2 млн рублей.
«АО „Стройтрансгаз“ (СТГ), генеральный подрядчик работ на Чусовском мосту, обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к субподрядчику — сургутскому ООО „Трест Запсибгидрострой“. СТГ требует с компании 2,2 млн руб», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Иск был подан 12 мая.
Также ранее компания субподрядчика направила в арбитраж Москвы свой иск к генподрядчику и концессионеру Чусовского моста — «Пермской концессионной компании» — на сумму 2,8 млрд рублей. К производству заявление пока не принято.
Строительство нового моста через Чусовую началось в 2018 году и завершилось только к концу 2022 года. Сроки сдачи моста неоднократно сдвигались. Ранее были озвучены планы по введению платы за проезд после реставрации старого Чусовского моста, построенного в 1996 году.
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