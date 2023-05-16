На компанию из Сургута подали иск в суд из-за проекта в Перми

«Стройтрансгаз» подал иск к сургутской компании после постройки пермского моста

17 мая 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Строительство моста было закончено в 2022 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Генеральный подрядчик строительства Чусовского моста в Перми «Стройтрансгаз» подал иск в Арбитражный суд Москвы к субподрядчику «Трест Запсибгидрострой». Компания требует от сургутского треста 2,2 млн рублей. «АО „Стройтрансгаз“ (СТГ), генеральный подрядчик работ на Чусовском мосту, обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к субподрядчику — сургутскому ООО „Трест Запсибгидрострой“. СТГ требует с компании 2,2 млн руб», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Иск был подан 12 мая. Также ранее компания субподрядчика направила в арбитраж Москвы свой иск к генподрядчику и концессионеру Чусовского моста — «Пермской концессионной компании» — на сумму 2,8 млрд рублей. К производству заявление пока не принято. Строительство нового моста через Чусовую началось в 2018 году и завершилось только к концу 2022 года. Сроки сдачи моста неоднократно сдвигались. Ранее были озвучены планы по введению платы за проезд после реставрации старого Чусовского моста, построенного в 1996 году.

Генеральный подрядчик строительства Чусовского моста в Перми «Стройтрансгаз» подал иск в Арбитражный суд Москвы к субподрядчику «Трест Запсибгидрострой». Компания требует от сургутского треста 2,2 млн рублей. «АО „Стройтрансгаз“ (СТГ), генеральный подрядчик работ на Чусовском мосту, обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к субподрядчику — сургутскому ООО „Трест Запсибгидрострой“. СТГ требует с компании 2,2 млн руб», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Иск был подан 12 мая. Также ранее компания субподрядчика направила в арбитраж Москвы свой иск к генподрядчику и концессионеру Чусовского моста — «Пермской концессионной компании» — на сумму 2,8 млрд рублей. К производству заявление пока не принято. Строительство нового моста через Чусовую началось в 2018 году и завершилось только к концу 2022 года. Сроки сдачи моста неоднократно сдвигались. Ранее были озвучены планы по введению платы за проезд после реставрации старого Чусовского моста, построенного в 1996 году.