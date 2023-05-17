Пермякам предлагают стать совладельцами известного ночного клуба

Пермякам предлагают стать совладельцами клуба Nebar

17 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В клубе можно не только танцевать, но и петь в караоке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми собственник продает долю в известном ночном клубе Nebar за 2 миллиона рублей. Объявлении появилось на сайте Avito. «Продаю свою долю в Пермском проекте федеральной сети клубов. Номинал доли 8,4%, прочие подробности готов сообщить при личном общении с прямыми интересантами», — указано в объявлении. Также продавец отмечает, что пассивный доход составит от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. Ночной клуб Nebar работает в Перми с 2021 года на улице Советская, 54. До него в этом помещении находился «ЗАЯБАР». Ранее URA.RU писало, что в пермском торговом центре открылся бюджетный ночной клуб. Цены на напитки и еду в нем фиксированные.

В Перми собственник продает долю в известном ночном клубе Nebar за 2 миллиона рублей. Объявлении появилось на сайте Avito. «Продаю свою долю в Пермском проекте федеральной сети клубов. Номинал доли 8,4%, прочие подробности готов сообщить при личном общении с прямыми интересантами», — указано в объявлении. Также продавец отмечает, что пассивный доход составит от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. Ночной клуб Nebar работает в Перми с 2021 года на улице Советская, 54. До него в этом помещении находился «ЗАЯБАР». Ранее URA.RU писало, что в пермском торговом центре открылся бюджетный ночной клуб. Цены на напитки и еду в нем фиксированные.