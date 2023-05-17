В пермском ГУ МЧС рассказали, как безопасно разводить костры в лесу

Пермякам посоветовали при разведении костров за городом отчистить землю и выкопать яму

17 мая 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Мангалы необходимо ставить минимум в пяти метрах от строений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 При разведении костров в лесу нужно отчистить землю от горючего слоя и выкопать небольшую яму. Об этом глава отдела надзора на особо важных пожароопасных объектах УНДиПР ГУ МЧС по Пермскому краю Петр Петров рассказал, отвечая на вопрос URA.RU, во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Запись трансляции опубликована в группе краевого правительства. «Мы должны подготовить территорию, соответственно, углубить, снять горючий слой земли на глубину не менее 30 см и в радиусе не более метра. Вокруг будущего костра мы должны отчистить территорию в радиусе 10 метров от валежника, от порубочных остатков, от всего», — рассказал Петров. Он добавил, что нужно выдерживать расстояние от хвойных деревьев в 50 метров. Что касается шашлыков на своем дачном участке, то мангал, отметил Петров, должен находиться минимум в пяти метрах от строений. Также во время разведения огня стоит иметь при себе заряженный телефон и средства тушения (песок, вода, огнетушитель). Ранее в Пермском крае из-за угрозы возникновения пожаров был установлен особый противопожарный режим. Теперь жителям и гостям региона запрещено разводить костры в лесах вне оборудованных кострищ. Такой же режим был введен и в других регионах УрФО, где бушуют лесные пожары.

При разведении костров в лесу нужно отчистить землю от горючего слоя и выкопать небольшую яму. Об этом глава отдела надзора на особо важных пожароопасных объектах УНДиПР ГУ МЧС по Пермскому краю Петр Петров рассказал, отвечая на вопрос URA.RU, во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Запись трансляции опубликована в группе краевого правительства. «Мы должны подготовить территорию, соответственно, углубить, снять горючий слой земли на глубину не менее 30 см и в радиусе не более метра. Вокруг будущего костра мы должны отчистить территорию в радиусе 10 метров от валежника, от порубочных остатков, от всего», — рассказал Петров. Он добавил, что нужно выдерживать расстояние от хвойных деревьев в 50 метров. Что касается шашлыков на своем дачном участке, то мангал, отметил Петров, должен находиться минимум в пяти метрах от строений. Также во время разведения огня стоит иметь при себе заряженный телефон и средства тушения (песок, вода, огнетушитель). Ранее в Пермском крае из-за угрозы возникновения пожаров был установлен особый противопожарный режим. Теперь жителям и гостям региона запрещено разводить костры в лесах вне оборудованных кострищ. Такой же режим был введен и в других регионах УрФО, где бушуют лесные пожары.