17 мая 2023
16 мая 2023

Сенатор от ХМАО предложил законопроект, дающий социальные гарантии добровольцам в зоне СВО

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Международные соревнования на Кубок Губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
Данную проблему поднял ученик Исакова, в данный момент служащий добровольцем в зоне СВО Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков направил на рассмотрение правительства России проект федерального закона, дающий гарантии и устанавливающий правовой статус для добровольческих формирований в рамках проведения СВО. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Направил в правительство России проект федерального закона. В случае принятия, закон позволит определить правовой статус бойцов, пребывающих в добровольческих формированиях специального боевого армейского резерва», — говорится в сообщении. Кроме того, в случае принятия закона военнослужащим будет присвоен статус ветерана боевых действий, а в случае получения боевых травм — инвалида боевых действий.

Исаков отметил, что причина создания законопроекта в отсутствии в полном объеме льгот у бойцов вышеуказанной категории по аналогии с мобилизованными и контрактниками. В этом политик и его коллеги видят не справедливость.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков встретился в Москве с бойцом из Югры Ярославом Манцевичем. Основной темой разговора стала проблема страхового стажа и будущих отчислений для военнослужащих, отправившихся в зону СВО добровольцами. Политик обещал поспособствовать в решении данного вопроса.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков направил на рассмотрение правительства России проект федерального закона, дающий гарантии и устанавливающий правовой статус для добровольческих формирований в рамках проведения СВО. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Направил в правительство России проект федерального закона. В случае принятия, закон позволит определить правовой статус бойцов, пребывающих в добровольческих формированиях специального боевого армейского резерва», — говорится в сообщении. Кроме того, в случае принятия закона военнослужащим будет присвоен статус ветерана боевых действий, а в случае получения боевых травм — инвалида боевых действий. Исаков отметил, что причина создания законопроекта в отсутствии в полном объеме льгот у бойцов вышеуказанной категории по аналогии с мобилизованными и контрактниками. В этом политик и его коллеги видят не справедливость. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков встретился в Москве с бойцом из Югры Ярославом Манцевичем. Основной темой разговора стала проблема страхового стажа и будущих отчислений для военнослужащих, отправившихся в зону СВО добровольцами. Политик обещал поспособствовать в решении данного вопроса.
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