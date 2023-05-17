17 мая 2023

Пермский оперный театр сделает постановки доступными для слепых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старые здания Перми., пермский, оперный театр
Пермская опера становится доступнее Фото:

Пермский театр оперы и балета готовится сделать еще две свои постановки доступными для людей с проблемами зрения. В следующем сезоне тифлокомментариями будут сопровождаться оперы «Иоланта» и «Евгений Онегин», рассказали в театре.

«В сезоне 2023/24 еще две постановки из репертуара нашего театра станут доступны для людей с ограничениями по зрению. Благодаря грантам и поддержке бизнеса тифлокомментариями будут сопровождаться оперы „Иоланта“ и „Евгений Онегин“», — пишет театр в Telegram.

Тифлокомментатор помогает слабовидящим или слепым, описывая происходящее на сцене — люди слышат его голос в наушниках. В театре поясняют, что реплики рассказчика не пересекаются с пением солистов, так что они не мешают наслаждаться голосом певцов. Сейчас в Пермской опере тифлокомментирование доступно к спектаклям «Терем-теремок», «Двенадцать месяцев», «Мадам Баттерфлай» и «Царская невеста».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский театр оперы и балета готовится сделать еще две свои постановки доступными для людей с проблемами зрения. В следующем сезоне тифлокомментариями будут сопровождаться оперы «Иоланта» и «Евгений Онегин», рассказали в театре. «В сезоне 2023/24 еще две постановки из репертуара нашего театра станут доступны для людей с ограничениями по зрению. Благодаря грантам и поддержке бизнеса тифлокомментариями будут сопровождаться оперы „Иоланта“ и „Евгений Онегин“», — пишет театр в Telegram. Тифлокомментатор помогает слабовидящим или слепым, описывая происходящее на сцене — люди слышат его голос в наушниках. В театре поясняют, что реплики рассказчика не пересекаются с пением солистов, так что они не мешают наслаждаться голосом певцов. Сейчас в Пермской опере тифлокомментирование доступно к спектаклям «Терем-теремок», «Двенадцать месяцев», «Мадам Баттерфлай» и «Царская невеста».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...