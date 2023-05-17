Пермский оперный театр сделает постановки доступными для слепых

Пермский театр оперы и балета готовится сделать еще две свои постановки доступными для людей с проблемами зрения. В следующем сезоне тифлокомментариями будут сопровождаться оперы «Иоланта» и «Евгений Онегин», рассказали в театре.
«В сезоне 2023/24 еще две постановки из репертуара нашего театра станут доступны для людей с ограничениями по зрению. Благодаря грантам и поддержке бизнеса тифлокомментариями будут сопровождаться оперы „Иоланта“ и „Евгений Онегин“», — пишет театр в Telegram.
Тифлокомментатор помогает слабовидящим или слепым, описывая происходящее на сцене — люди слышат его голос в наушниках. В театре поясняют, что реплики рассказчика не пересекаются с пением солистов, так что они не мешают наслаждаться голосом певцов. Сейчас в Пермской опере тифлокомментирование доступно к спектаклям «Терем-теремок», «Двенадцать месяцев», «Мадам Баттерфлай» и «Царская невеста».
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