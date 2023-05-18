18 мая 2023

В Перми директор отсудил зарплату у своей же фирмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Владельцы компании не стали оспаривать иск в суде Фото:

Житель Перми отсудил у своего работодателя зарплату за месяц в размере 145 тысяч рублей. Пермяк работает директором в фирме и обратился в суд сразу же после того, как ему не пришла оплата труда, сообщается в решении на сайте Кировского районного суда.

«Суд решил: взыскать с ООО «Торговый дом «Нерудные строительные материалы» в пользу Горбачева В.Н. задолженность по заработной плате за февраль 2023 года в размере 145807,73 рублей», — говорится в решении. Также суд постановил взыскать одну тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда.

Пермяк был устроен в фирму коммерческим директором несколько лет назад. После того, как ему без объяснения причин не выплатили зарплату за февраль в марте, истец написал заявление в прокуратуру и подал иск в суд. В суде ответчик не стал оспаривать исковые заявления.

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Житель Перми отсудил у своего работодателя зарплату за месяц в размере 145 тысяч рублей. Пермяк работает директором в фирме и обратился в суд сразу же после того, как ему не пришла оплата труда, сообщается в решении на сайте Кировского районного суда. «Суд решил: взыскать с ООО «Торговый дом «Нерудные строительные материалы» в пользу Горбачева В.Н. задолженность по заработной плате за февраль 2023 года в размере 145807,73 рублей», — говорится в решении. Также суд постановил взыскать одну тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда. Пермяк был устроен в фирму коммерческим директором несколько лет назад. После того, как ему без объяснения причин не выплатили зарплату за февраль в марте, истец написал заявление в прокуратуру и подал иск в суд. В суде ответчик не стал оспаривать исковые заявления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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