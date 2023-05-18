В ХМАО выросли цены на бензин, но подешевел «дизель»

Дизельное топливо упало в цене на 2.3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года поднялись цены на бензин. Дизельное топливо наоборот упало подешевело на 2.3%, сообщили URA.RU в Тюменьстате.

«Средняя стоимость бензина автомобильного марки АИ-92 за литр на середину мая по региону составляет 44,81 рублей. В начале года его цена была 44,33 рублей. Дизельное топливо сейчас стоит 62,63 рублей, а в январе цена составляла 64,11 рублей», — следует из данных исследования.

Больше всего бензин подорожал в Ханты-Мансийске. Цена марки АИ-92 выросла почти на 2.7% и сейчас литр стоит 47,61 рублей. Самое дешевое дизельное топливо сейчас на заправках Нижневартовска — 62,16 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО нашли заправку с самым дешевым бензином. Ее обнаружили на одном из нефтяных месторождений.