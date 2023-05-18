18 мая 2023

В ХМАО выросли цены на бензин, но подешевел «дизель»

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, газовая колонка, заправка, бензозаправка, пропан, азс, заправочный пистолет
Дизельное топливо упало в цене на 2.3% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года поднялись цены на бензин. Дизельное топливо наоборот упало подешевело на 2.3%, сообщили URA.RU в Тюменьстате.

«Средняя стоимость бензина автомобильного марки АИ-92 за литр на середину мая по региону составляет 44,81 рублей. В начале года его цена была 44,33 рублей. Дизельное топливо сейчас стоит 62,63 рублей, а в январе цена составляла 64,11 рублей», — следует из данных исследования.

Больше всего бензин подорожал в Ханты-Мансийске. Цена марки АИ-92 выросла почти на 2.7% и сейчас литр стоит 47,61 рублей. Самое дешевое дизельное топливо сейчас на заправках Нижневартовска — 62,16 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО нашли заправку с самым дешевым бензином. Ее обнаружили на одном из нефтяных месторождений.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года поднялись цены на бензин. Дизельное топливо наоборот упало подешевело на 2.3%, сообщили URA.RU в Тюменьстате. «Средняя стоимость бензина автомобильного марки АИ-92 за литр на середину мая по региону составляет 44,81 рублей. В начале года его цена была 44,33 рублей. Дизельное топливо сейчас стоит 62,63 рублей, а в январе цена составляла 64,11 рублей», — следует из данных исследования. Больше всего бензин подорожал в Ханты-Мансийске. Цена марки АИ-92 выросла почти на 2.7% и сейчас литр стоит 47,61 рублей. Самое дешевое дизельное топливо сейчас на заправках Нижневартовска — 62,16 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО нашли заправку с самым дешевым бензином. Ее обнаружили на одном из нефтяных месторождений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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