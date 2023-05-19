Свердловская колония начнет производство креплений для линий электропередач

В Каменск-Уральской колонии-поселении №59 ГУФСИН России по Свердловской области будет налажено производство креплений для линий электропередач. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«В КП-59 на территории учреждения производится пуско-наладка оборудования для изготовления крепления для линий электропередач. На участке будут трудоустроены пять осужденных. Планируемое время запуска оборудования начало июня 2023 года», — рассказали в ГУФСИН.
Ранее URA.RU сообщало о возможном открытии исправительного центра, где заключенные смогут работать на местном предприятии «Техномаш», входящем в крупную китайскую корпорацию Hilong Group. Руководство ГУФСИН и представитель предприятия провели переговоры по данному проекту.
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