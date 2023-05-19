19 мая 2023

Свердловская колония начнет производство креплений для линий электропередач

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, фанера, зэк, дерево, заключенный, производство фанеры, производство мебели
На производстве задействуют пять человек Фото:

В Каменск-Уральской колонии-поселении №59 ГУФСИН России по Свердловской области будет налажено производство креплений для линий электропередач. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В КП-59 на территории учреждения производится пуско-наладка оборудования для изготовления крепления для линий электропередач. На участке будут трудоустроены пять осужденных. Планируемое время запуска оборудования начало июня 2023 года», — рассказали в ГУФСИН.

Ранее URA.RU сообщало о возможном открытии исправительного центра, где заключенные смогут работать на местном предприятии «Техномаш», входящем в крупную китайскую корпорацию Hilong Group. Руководство ГУФСИН и представитель предприятия провели переговоры по данному проекту.

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В Каменск-Уральской колонии-поселении №59 ГУФСИН России по Свердловской области будет налажено производство креплений для линий электропередач. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В КП-59 на территории учреждения производится пуско-наладка оборудования для изготовления крепления для линий электропередач. На участке будут трудоустроены пять осужденных. Планируемое время запуска оборудования начало июня 2023 года», — рассказали в ГУФСИН. Ранее URA.RU сообщало о возможном открытии исправительного центра, где заключенные смогут работать на местном предприятии «Техномаш», входящем в крупную китайскую корпорацию Hilong Group. Руководство ГУФСИН и представитель предприятия провели переговоры по данному проекту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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