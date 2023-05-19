19 мая 2023

Челябинский депутат рассказала об обстановке в Ясиноватой после обстрела

Челябинский депутат Мухометьярова: ВСУ наносят удары по жителям Ясиноватой, когда те помогают раненым
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Поездка Алексея Текслера в Златоуст. Челябинская область, мухометьярова ольга
Ольга Мухометьярова сама попала под обстрелы в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова рассказала об обстановке в Ясиноватой после обстрела. По ее словам, ВСУ бомбят жилые кварталы.

«Когда начался прилет, мы находились в больнице. Сначала неоднократно накрывают город, в тот момент, когда жители начинают помогать раненым, приезжают медики, они делают повторные обстрелы», — сообщила Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале.

Мухометьярова разместила видео, на котором беседует с ранеными жителями после обстрела. Оно снято в администрации города, где население пряталось от бомбежки.

Ранее Ольга Мухометьярова рассказала, что попала под обстрел в зоне спецоперации, где она находится с гуманитарной миссией. Депутат развозит посылки землякам, которые находятся на передовой.

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Депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова рассказала об обстановке в Ясиноватой после обстрела. По ее словам, ВСУ бомбят жилые кварталы. «Когда начался прилет, мы находились в больнице. Сначала неоднократно накрывают город, в тот момент, когда жители начинают помогать раненым, приезжают медики, они делают повторные обстрелы», — сообщила Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале. Мухометьярова разместила видео, на котором беседует с ранеными жителями после обстрела. Оно снято в администрации города, где население пряталось от бомбежки. Ранее Ольга Мухометьярова рассказала, что попала под обстрел в зоне спецоперации, где она находится с гуманитарной миссией. Депутат развозит посылки землякам, которые находятся на передовой.
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