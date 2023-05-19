Челябинский депутат рассказала об обстановке в Ясиноватой после обстрела

Челябинский депутат Мухометьярова: ВСУ наносят удары по жителям Ясиноватой, когда те помогают раненым

20 мая 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Ольга Мухометьярова сама попала под обстрелы в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова рассказала об обстановке в Ясиноватой после обстрела. По ее словам, ВСУ бомбят жилые кварталы. «Когда начался прилет, мы находились в больнице. Сначала неоднократно накрывают город, в тот момент, когда жители начинают помогать раненым, приезжают медики, они делают повторные обстрелы», — сообщила Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале. Мухометьярова разместила видео, на котором беседует с ранеными жителями после обстрела. Оно снято в администрации города, где население пряталось от бомбежки. Ранее Ольга Мухометьярова рассказала, что попала под обстрел в зоне спецоперации, где она находится с гуманитарной миссией. Депутат развозит посылки землякам, которые находятся на передовой.

Депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова рассказала об обстановке в Ясиноватой после обстрела. По ее словам, ВСУ бомбят жилые кварталы. «Когда начался прилет, мы находились в больнице. Сначала неоднократно накрывают город, в тот момент, когда жители начинают помогать раненым, приезжают медики, они делают повторные обстрелы», — сообщила Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале. Мухометьярова разместила видео, на котором беседует с ранеными жителями после обстрела. Оно снято в администрации города, где население пряталось от бомбежки. Ранее Ольга Мухометьярова рассказала, что попала под обстрел в зоне спецоперации, где она находится с гуманитарной миссией. Депутат развозит посылки землякам, которые находятся на передовой.