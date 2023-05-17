Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова попала под артиллерийский обстрел в зоне спецоперации. Об этом она сообщила в соцсетях.
«В среду, 17 мая, мы попали под артобстрел. Мы пережили то, что жители приграничной Ясиноватой переживают каждый день», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале.
По ее словам, Ясиноватую мощно обстреливали 15 мая. Были повреждены четыре дома, погибла одна женщина, один человек получил ранение. Обстрелы прекратились после авиаударов российских военных, добавила Мухометьярова. Депутат уточнила, что после Ясиноватой направилась в Новоайдар и Кременную к российским военнослужащим.
Ольга Мухометьярова регулярно собирает помощь для российских военнослужащих. Ранее она собственноручно шила бойцам шевроны.
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