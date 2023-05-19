В Перми открыли все полосы для движения транспорта по Коммунальному мосту

20 мая 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Движение по мосту возобновили вечером 20 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU На Коммунальном мосту в Перми открыли все полосы для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «На Коммунальном мосту возобновлено движение транспорта по всей ширине проезжей части. Подрядчик завершил работы на ранее закрытой части мостовой конструкции, что позволило ее открыть», — написано в правительственном telegram-канале «Пермь Первая». Движение по всем полосам открыли на время ремонта улицы Спешилова. Сделано это для минимизации транспортных заторов. Планируется, что работы продлятся примерно месяц. К ремонту камского моста вернутся после завершения реконструкции улицы Спешилова. Текущий ремонт Коммунального моста начался 29 апреля. Сообщалось, что работы будут вестись круглосуточно. Автомобилистам советовали заранее выбирать пути объезда.

На Коммунальном мосту в Перми открыли все полосы для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «На Коммунальном мосту возобновлено движение транспорта по всей ширине проезжей части. Подрядчик завершил работы на ранее закрытой части мостовой конструкции, что позволило ее открыть», — написано в правительственном telegram-канале «Пермь Первая». Движение по всем полосам открыли на время ремонта улицы Спешилова. Сделано это для минимизации транспортных заторов. Планируется, что работы продлятся примерно месяц. К ремонту камского моста вернутся после завершения реконструкции улицы Спешилова. Текущий ремонт Коммунального моста начался 29 апреля. Сообщалось, что работы будут вестись круглосуточно. Автомобилистам советовали заранее выбирать пути объезда.