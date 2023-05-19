19 мая 2023

В Перми открыли все полосы для движения транспорта по Коммунальному мосту

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, кама, набережная камы, река кама, коммунальный мост, вид города с высоты
Движение по мосту возобновили вечером 20 мая Фото:

На Коммунальном мосту в Перми открыли все полосы для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«На Коммунальном мосту возобновлено движение транспорта по всей ширине проезжей части. Подрядчик завершил работы на ранее закрытой части мостовой конструкции, что позволило ее открыть», — написано в правительственном telegram-канале «Пермь Первая».

Движение по всем полосам открыли на время ремонта улицы Спешилова. Сделано это для минимизации транспортных заторов. Планируется, что работы продлятся примерно месяц. К ремонту камского моста вернутся после завершения реконструкции улицы Спешилова.

Текущий ремонт Коммунального моста начался 29 апреля. Сообщалось, что работы будут вестись круглосуточно. Автомобилистам советовали заранее выбирать пути объезда.

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На Коммунальном мосту в Перми открыли все полосы для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «На Коммунальном мосту возобновлено движение транспорта по всей ширине проезжей части. Подрядчик завершил работы на ранее закрытой части мостовой конструкции, что позволило ее открыть», — написано в правительственном telegram-канале «Пермь Первая». Движение по всем полосам открыли на время ремонта улицы Спешилова. Сделано это для минимизации транспортных заторов. Планируется, что работы продлятся примерно месяц. К ремонту камского моста вернутся после завершения реконструкции улицы Спешилова. Текущий ремонт Коммунального моста начался 29 апреля. Сообщалось, что работы будут вестись круглосуточно. Автомобилистам советовали заранее выбирать пути объезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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