ДТП произошло недалеко от ТЦ «Европа» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) возле ТЦ «Европа» водитель праворукой «Хонды» допустил столкновение с BMW, не уступив при повороте дорогу встречному автомобилю. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что в результате ДТП водитель «Хонды» погиб на месте.

«Водитель праворукой „Хонды“ поворачивал налево и не уступил дорогу BMW, движущейся во встречном направлении. Водитель „Хонды“ погиб на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что удар пришелся на водительскую дверь, так как у данной марки авто руль находится с правой стороны.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) водитель мотоцикла не справился с управлением и после съезда с дороги врезался в дерево. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.