20 мая 2023
19 мая 2023

В ХМАО водитель автомобиля погиб, не пропустив встречку при повороте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, дтп, знак аварийной остановки
ДТП произошло недалеко от ТЦ «Европа» Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) возле ТЦ «Европа» водитель праворукой «Хонды» допустил столкновение с BMW, не уступив при повороте дорогу встречному автомобилю. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что в результате ДТП водитель «Хонды» погиб на месте.

«Водитель праворукой „Хонды“ поворачивал налево и не уступил дорогу BMW, движущейся во встречном направлении. Водитель „Хонды“ погиб на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что удар пришелся на водительскую дверь, так как у данной марки авто руль находится с правой стороны.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) водитель мотоцикла не справился с управлением и после съезда с дороги врезался в дерево. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель праворукой «Хонды» после столкновения с BMW погиб
Водитель праворукой «Хонды» после столкновения с BMW погиб
Фото:

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В Нефтеюганске (ХМАО) возле ТЦ «Европа» водитель праворукой «Хонды» допустил столкновение с BMW, не уступив при повороте дорогу встречному автомобилю. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что в результате ДТП водитель «Хонды» погиб на месте. «Водитель праворукой „Хонды“ поворачивал налево и не уступил дорогу BMW, движущейся во встречном направлении. Водитель „Хонды“ погиб на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что удар пришелся на водительскую дверь, так как у данной марки авто руль находится с правой стороны. Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) водитель мотоцикла не справился с управлением и после съезда с дороги врезался в дерево. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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