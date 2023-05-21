21 мая 2023

Свердловский город останется без электричества

В Ревде временно отключат электроэнергию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, лампочка, лампа, новое жилье, новый дом, натяжной потолок, новостройки, освещение дома
В Ревде 22 мая не будет электричества Фото:

В Ревде (Свердловская область) временно отключат электроэнергию. Об этом сообщает ПАО Россети РевРЭС.

«22 мая отключение электроэнергии с 9 утра до часу дня произойдет по следующим адресам: ул. Мира,3-7; Жуковского,24-28; Спортивная,33. Также электричества не будет с 13:00 до 17:00 на улице Мира. 20,22,26,28 и Горького, 23,27,31. Отключение электроэнергии происходит в плановом режиме», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Волчанске (Свердловская область) 30 марта отключат электричество. Света не будет с девяти утра до пяти вечера.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ревде (Свердловская область) временно отключат электроэнергию. Об этом сообщает ПАО Россети РевРЭС. «22 мая отключение электроэнергии с 9 утра до часу дня произойдет по следующим адресам: ул. Мира,3-7; Жуковского,24-28; Спортивная,33. Также электричества не будет с 13:00 до 17:00 на улице Мира. 20,22,26,28 и Горького, 23,27,31. Отключение электроэнергии происходит в плановом режиме», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Волчанске (Свердловская область) 30 марта отключат электричество. Света не будет с девяти утра до пяти вечера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...