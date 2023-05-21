Свердловский город останется без электричества

В Ревде временно отключат электроэнергию

22 мая 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

В Ревде 22 мая не будет электричества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ревде (Свердловская область) временно отключат электроэнергию. Об этом сообщает ПАО Россети РевРЭС. «22 мая отключение электроэнергии с 9 утра до часу дня произойдет по следующим адресам: ул. Мира,3-7; Жуковского,24-28; Спортивная,33. Также электричества не будет с 13:00 до 17:00 на улице Мира. 20,22,26,28 и Горького, 23,27,31. Отключение электроэнергии происходит в плановом режиме», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Волчанске (Свердловская область) 30 марта отключат электричество. Света не будет с девяти утра до пяти вечера.

В Ревде (Свердловская область) временно отключат электроэнергию. Об этом сообщает ПАО Россети РевРЭС. «22 мая отключение электроэнергии с 9 утра до часу дня произойдет по следующим адресам: ул. Мира,3-7; Жуковского,24-28; Спортивная,33. Также электричества не будет с 13:00 до 17:00 на улице Мира. 20,22,26,28 и Горького, 23,27,31. Отключение электроэнергии происходит в плановом режиме», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Волчанске (Свердловская область) 30 марта отключат электричество. Света не будет с девяти утра до пяти вечера.