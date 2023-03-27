Свердловский город останется без электричества

28 марта 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

Электричества не будет из-за работ на ЛЭП Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Волчанске (Свердловская область) восемь улиц 30 марта останутся без электричества, сообщили в городской администрации. Света не будет с девяти утра до пяти вечера из-за работ на линиях электропередач. «Внимание! 30 марта будет отключение электроэнергии с 9:30 до 17:00 из-за работ на линии», — пишет пресс-служба горадминистрации в соцсети «ВКонтакте». Под отключения попали дома по улицам Малая Окружная (четные, начиная с №118, заканчивая №154), Большая Окружная (№89-99, 105-115, 119, 121, 110-116, 120-126, 132-144, нечетные №125-147, №148-150, четные №156-192), Московская (№1-30), Профсоюзная (№1-44, 46), Уральского Комсомола, 18. Также в списке значатся переулки Свердлова (№2,4,6,8) и Азина (№2).

В Волчанске (Свердловская область) восемь улиц 30 марта останутся без электричества, сообщили в городской администрации. Света не будет с девяти утра до пяти вечера из-за работ на линиях электропередач. «Внимание! 30 марта будет отключение электроэнергии с 9:30 до 17:00 из-за работ на линии», — пишет пресс-служба горадминистрации в соцсети «ВКонтакте». Под отключения попали дома по улицам Малая Окружная (четные, начиная с №118, заканчивая №154), Большая Окружная (№89-99, 105-115, 119, 121, 110-116, 120-126, 132-144, нечетные №125-147, №148-150, четные №156-192), Московская (№1-30), Профсоюзная (№1-44, 46), Уральского Комсомола, 18. Также в списке значатся переулки Свердлова (№2,4,6,8) и Азина (№2).