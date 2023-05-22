Свердловские полицейские, заставлявшие подростков рыть себе могилу, проиграли суд

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Синарского районного суда по оперуполномоченным отдела полиции № 24 Каменск-Уральского. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Барсуков. Полицейских судили за издевательства над подростками, которых они вывозили в лес и заставляли рыть себе могилы.
«Сегодня, 22 мая, апелляционная инстанция свердловского областного суда оставила в силе приговор оперуполномоченным отдела полиции № 24 Каменск-Уральского, которые пытали детей. Сотрудники полиции признаны виновными: это Андреев — бывший начальник этого отдела полиции, и три оперативных сотрудника — Половка, Гасанов и Возчиков», — уточнил Барсуков, который защищал интересы пострадавших.
История с издевательством произошла в 2018 году. По версии следствия, пытаясь добиться признания в краже, полицейские били 15-летнюю девушку и 17-летнего парня подушкой, в которой находились металлические прутья. Также правоохранители вывезли подростков в лесопарк, где заставляли рыть себе могилы. В итоге стражи порядка за «Превышение должностных полномочий» получили условные сроки лишения свободы.
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